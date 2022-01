"Me sirvió para mejorar mi autoestima": Priscilla Vargas recordó su paso por el concurso Miss 17

Priscilla Vargas es uno de los rostros más queridos por los televidentes de Mega. Cada mañana, desde las 05:45 horas, la periodista acompaña a los chilenos a iniciar su jornada en Meganoticias Amanece.

Pero su exitoso presente como conductora de noticieros y su desplante ante las cámaras es completamente a lo que Vargas vivió en su adolescencia: sufría de baja autoestima y fue víctima de bullying.

Su paso por el Miss 17

Con este panorama y gracias al "empuje" que le entregó su familia, Vargas decidió participar del popular concurso de belleza que organizaba la revista de adolescentes extinta en 2015.

"Surgió por una baja autoestima. Yo tenía 15 años, no era que tuviera 17 años como se llamaba la revista. Tenía como 15 años y estaba recién en mi adolescencia, llena de complejos. Como son las adolescentes", detalló a La Cuarta sobre su participación en el certamen.

"Fueron mis hermanas, mi mamá, quienes me motivaron. Pero de verdad, yo no me tenía ni una fe. Era como imposible, me sentía fea, llena de espinillas", recuerda.

Sobre la decisión de participar, la comunicadora explica que una de las razones principales fue el bullying que sufría en su vida escolar y la baja autoestima que esto le provocó.

"Me molestaban en el colegio. Antes uno decía que lo molestaban, pero en verdad me hacían bullying. Yo aprendí a defenderme eso sí. Lo tomé a mi favor", señala.

"Mejoré mi autoestima"

"Cuando me presento a este concurso, resulta que salgo en la revista, quedé seleccionada y yo no lo podía creer. Me avisaron un día lunes, el martes salía la revista, y cuando llego al colegio ya era la chica popular, jaja", recuerda sobre el cambio que le significó ser parte del concurso.

Esto finalmente hizo que Vargas se llenara de confianza, y que sus problemas de baja autoestima fueran algo del pasado.

"Eso me cambió el panorama absolutamente. Finalmente logré ese objetivo. Mejoré mi autoestima y nunca más me molestaron en el colegio", dice.

Pero a pesar de su paso por el certamen, el modelaje definitivamente no era lo suyo, siendo así que años más tarde su futuro profesional iría por el ámbito de las comunicaciones.

"No serví nunca para modelar, ni bailar ni nada. De hecho, soy pésima bailando, y cantando, pero da lo mismo. Es lo que hacemos en la mañana de repente para subirle el ánimo a la gente", cuenta con alegría.

