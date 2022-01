Luis Jara se emocionó al recordar la relación con su padre: "Se me fue en los brazos el día de mi cumpleaños"

El cantante y animador Luis Jara se confesó sobre la dura relación que mantuvo con su padre, y cómo logró construir un lazo afectivo con él al transcurrir los años.

En el programa "Socios de la parrilla" de Canal 13, el exconductor de "Mucho Gusto" contó detalles de su infancia, y cómo eso ha influido, de alguna manera, en la relación cercana que él mantiene con sus hijos.

Además, reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de su padre antes de morir de cáncer, cuando su progenitor le dedicó unas palabras finales que generaron la emoción de los conductores del programa.

La relación de Jara con su padre

"Tú eres súper cariñoso con tus cabros", fue el comentario que le hizo Jorge Zabaleta y que motivó al artista a revelar su pasado familiar.

"Soy súper de piel. A pesar de que yo tengo, respecto de eso, una historia bien fuerte", respondió, sobre la relación con su padre, que hoy hubiese tenido 103 años.

"Cuando yo quedé en el casting de Canal 13 a los 12 años, llegué muy contento (...) Corrí donde mi papá, lo abrazo y le doy un beso, mi papá me pega un combo en el pecho, me tira frente a la pared y me dice: 'Los maricones se besan entre hombres'. Y le digo: 'Pero yo te quiero con beso'", expresó Jara.

En la noche de ese día, Luis Jara escuchó a su padre contarle a su madre la situación vivida en la mañana, y que había "que hacer algo con este niño".

Este hecho despertó en el cantante su intención de querer "conquistar a su padre" desde temprana edad, en el sentido de convertirlo en un hombre más cariñoso. Es por eso que, tras diversos mecanismos, entre ellos cantar juntos, se generó un fuerte lazo entre ambos.

Más adelante, se refirió al día en el que su padre falleció, justo el día en que Luis cumplía 26 años, en la cama de un hospital.

El intérprete se acostó a su lado y le preguntó si lo quiere, a lo que su padre le respondió: "'Cómo no voy a querer al hombre que me enseñó a amar. Yo no sabía, hijo, usted me enseñó'. Lo abrazo, y a los cinco minutos se me fue en los brazos, el día de mi cumpleaños".

Su revelación generó la emoción de todos los presentes: Francisco Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta.

