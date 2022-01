"Los médicos me dijeron que no podía tener hijos": La sorpresiva revelación de Evaluna sobre su maternidad

Evaluna Montaner sorprendió a sus fans con una inesperada revelación sobre su maternidad. A través de su nuevo podcast, la esposa de Camilo Echeverry confesó la sentencia que sus médicos le habrían hecho en el pasado: “No podría tener hijos”.

La primera semana de octubre de 2021, la cantante venezolana compartió con sus fans la mejor noticia: va a ser mamá. La espera de su primogénito llegó con la misma originalidad que la caracteriza junto a su compañero de vida.

Ambos bailaron, y felices, anunciaron que serían padres, y desde ese momento comparte desde sus redes cómo ha crecido su barriguita con publicaciones en Instagram.

La sentencia de los médicos para Evaluna

Las emociones que Evaluna y Camilo viven ante la sorpresiva e inesperada llegada de su primer hijo es única, y así lo han reflejado en cada oportunidad junto a su familia.

La protagonista del programa "Club 57" de Nickelodeon estaba en conocimiento de los impedimentos para concebir. Y con esta famosa, se repite la historia que vivió la reguetonera Natti Natasha, quien se aferró a un "milagro" para convertirse en madre.

La hija de Ricardo Montaner explicó a través de su podcast, “En la sala with Evaluna”, cómo cambió su vida al creer con mucha fe que todo cambiaría. En el programa invitó a Rich Wilkerson Jr. y DawnCheré, una pareja de pastores cristianos.

La menor del clan Montaner habló de su infertilidad como parte de una conversación que había tenido con el líder de la iglesia en el pasado, y reveló los obstáculos que enfrentó.

“Recuerdo que después que tuviste a Wyatt tuvimos una conversación, y les conté cómo los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, dijo, mostrando su abdomen ya crecido.

Sin darse por vencida, aseguró que comenzaron a intentar durante un tiempo y finalmente se dio. “Y aquí estamos. Me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder”, dijo.

Contó lo que un día le dijo su pastor: “No creas siempre en lo que dicen... apégate a lo que crees y a lo que Dios ha dicho en tu vida".

Y convencida de que podía suceder, Evaluna mencionó que así lo hizo y sucedió de inmediato. “Es realmente genial ver cómo sucedió en nuestras vidas y todavía soy como un bebé, no sé qué va a pasar”, afirmó entre risas al hablar de su corta edad en su papel de mamá primeriza.

La cantante no ha querido revelar el sexo ni la fecha en que nacerá su hijo, pues lo conocerán el día del parto. Aunque recientemente Ricardo Montaner comentó que su nieto Índigo llegará para marzo.

