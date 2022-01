Tras rumores de romance con Maripán: Aylén Milla se arrepiente de dichos contra relaciones entre modelos y futbolistas

Las redes sociales no olvidan nada. Si no, pregúntenle a la modelo argentina Aylén Milla, a quien le enrostraron sus antiguos dichos contra las relaciones amorosas entre las modelos y futbolistas, justo después que comenzaran los rumores de que ella estaría saliendo con el chileno Guillermo Maripán.

Corría el año 2016, y Milla señaló al programa Intrusos de La Red que "no creo en el amor entre futbolista y modelo", en el contexto de una pelea mediática que tenía con Gala Caldirola, que por ese año comenzaba su fallida relación con Mauricio Isla.

Esta semana, luego que comenzaran a sonar cada vez más fuertes los comentarios que entre ella y Maripán hay algo más que una amistad, una de sus seguidoras le recordó a la argentina cuando se había lanzado contra los amoríos entre celebridades y deportistas.

"Por la boca muere el pez"

"Decías que no creías en el amor entre modelo y futbolista, que era por interés y ahora andas muy coqueta con Maripán. Por la boca muere el pez", le encaró una seguidora, recibiendo una sincera respuesta por parte de la trasandina.

La exchica reality se arrepintió de sus antiguas palabras y señaló que "lo dije hace 5 años y porque estaba picada con Gala (Caldirola) ¿Y? ¿Y qué? ¿Tú no dijiste cosas que luego cambiaste de parecer, o dijiste algo por rabia de adolescente? Vale, yo sí".

Ese "mea culpa" de Aylén recibió cientos de 'likes' por parte de sus seguidores, y valoraron que reconociera el hecho de que esa frase la dijo en un contexto de pelea con Gala.

El jueves 6 de enero, Milla agradeció el apoyo recibido en una historia de Instagram, escribiendo: "Gracias por los comentarios bonitos, con buena energía. Gracias también a las críticas a lo 'Old School' que se definen a ustedes mismos. Quien no mejora no progresa, no aprende en esta vida. Qué triste pasar la vida y los años sin mejorar y aprender".

