"Las odio, las detesto": Juanes critica la adicción a las redes sociales y desata polémica

El cantante Juanes dio mucho de qué hablar tras publicar un video a través de su perfil de Instagram, en el que critica el uso indiscriminado de las redes sociales y asegura que ya está cansado de ellas.

El interprete colombiano estaba en un restaurante junto a su esposa, la actriz Karen Cecilia Martínez, cuando grabó el clip.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto”, expresó inicialmente el intérprete de “Y es por ti”. No obstante, se aseguró de aclarar que no odia a las personas o a sus seguidores. Lo que le molesta a Juanes es la manera en la que se utilizan estas aplicaciones.

“Odio lo que significa eso, lo que implica eso. Lo que hay que hacer”, señaló el artista, quien detalló que no le causa comodidad el hecho de interactuar continuamente y estar pensando en todo momento en las cosas que debe publicar o no, para poder conseguir la aprobación de las personas que le siguen.

Juanes admite que le gusta “chismosear” pero “no siempre”

“Yo diciendo: ¿pero qué me invento?. No, estoy cansado de eso, no quiero inventarme nada más, me vale (...) la red social”, aseguró el cantante. También relató que, a diferencia de él, su esposa e hijos sí “aman las redes sociales”.

“A Ceci le encantan”, afirmó Juanes. Su pareja le respondió: “No, a todo el mundo le encantan (...) Le encanta ‘chismosear’ a la gente”.

El colombiano culminó su mensaje confesando que a él también le gusta "chismosear" de vez en cuando, pero todo tiene su límite.

“De vez en cuando chismoseo, lo acepto, no puedo decir: ‘No me gusta chismosear’, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día pendiente que es lo que hace todo el mundo, no me gusta. Yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas qué hacer”, sentenció.

El video provocó reacciones encontradas. Famosos como Fito Páez, Alejandro Sanz y la cantante española Bebe celebraron su opinión. Muchos de sus seguidores lo apoyaron: "Estas en lo cierto, las redes sociales se hicieron para socializar, pero la mayoria no socializa"; "A veces pienso lo mismo yo... y me pregunto cómo le hacen los influencers".

Pero otros fanáticos no tomaron con agrado sus argumento. "Y eso que parte de tu éxito se debe a la difusión por las redes. Cierra tus cuentas entonces"; "Qué pendejada de comentario, pa' qué carajo tienen cuentas abiertas", escribieron.

