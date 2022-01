Paulina Urrutia y su labor cuidando a Augusto Góngora: "Tengo que ser capaz de separar a la cuidadora de la mujer"

La actriz Paulina Urrutia conversó abiertamente sobre cuánto ha avanzado el diagnóstico de alzhéimer en su marido, el periodista Augusto Góngora, y cómo la pandemia afectó a la enfermedad que padece desde 2014.

Con CNN Chile, la expresidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señaló que el diagnóstico de su marido empeoró de forma frenética durante los últimos meses.

"Lo que se avanzaba en años se avanzó en meses, semanas, de un día para otro", indicó. Urrutia realizó una reflexión y teorizó con que las cuarentenas decretadas por la autoridad sanitaria para contener el avance del Covid-19, poco ayudaron a Augusto.

"El ser humano es gregario; aprende, se desarrolla y se potencia en comunidad, con otros y, por lo tanto, todo este desarraigo y desapego entre los seres humanos lo único que hace es involucionar a la humanidad", sentenció.

Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Mujer y cuidadora

La actriz, que en pocos días cumple 53 años, también se dio el tiempo para conversar sobre lo que ha significado para ella como mujer estar al cuidado de Augusto.

"Yo me resistí mucho tiempo a que me dijeran cuidadora, yo decía que era su mujer y, por lo tanto, no entendía otra manera de ser la mujer de Augusto si no asumía su cuidado, pero el momento más crítico lo estoy viviendo ahora", confesó, añadiendo que "yo en dos segundos dejé de ser mujer y dejé de ser actriz para convertirme en la cuidadora de Augusto y eso repercute".

Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Las consecuencias ya las ha comenzado a vivir. Urrutia reconoció que hay días en que siente que no podrá seguir dándole los cuidados que requiere su marido, pese al empeño y ganas puesto en ello.

Ejemplificó lo anterior en cosas como cuando él le pide que lo levante. "Me dice que lo ayude y por más intentos que haga no puedo. Aquello es lo más duro que he vivido y obviamente eso va a evolucionar (...) en algún momento tengo que ser capaz de separar a la cuidadora de la mujer y permitir la ayuda para mí", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos