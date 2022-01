Selena Gomez y Cara Delevingne se realizan los mismos tatuajes y así reaccionan los fans: "Caralena"

A mediados del mes de diciembre el famoso tatuador conocido como “Bang Bang” causó revuelo en las redes sociales al compartir una foto de Selena Gomez con su nuevo tatuaje. Ahora enciende la polémica al revelar una imagen de Cara Delevingne con la misma figura.

Las amigas y artistas no solo compartirán roles como protagonistas en la segunda temporada de la serie “Only Murders in the Building”, también tienen en común una rosa en tono pastel acuarela sobre su piel.

El artista “Bang Bang” difundió en su cuenta de Instagram un par de post donde muestra por primera vez el trabajo que realizó sobre los cuerpos de las celebridades. En la primera fotografía, se puede ver a una persona de espalda, vestida con pantalón oscuro y una chaqueta en el mismo tono colocada al revés.

En la imagen en blanco y negro, la modelo dejó ver en su espalda descubierta el misterioso dibujo. El especialista delató la identidad de la mujer, la estrella juvenil Selena Gomez.

La publicación avivó la curiosidad entre los fans de la cantante, quienes se mostraron ansiosos por descubrir el significado. Se trata del tatuaje más grande que se haya hecho Selena hasta ahora.

Semanas después, “Bang Bang” reveló un video donde se puede ver a Cara Delevingne exhibiendo un idéntico tatuaje, que a diferencia del de su amiga, está ubicado a un costado de su delgada figura, a lo largo de sus costillas.

"Coincidiendo con Cara Delevingne me divertí mucho haciendo esto, gracias por confiar siempre en mí, Cara”, comentó. "Para tu información, no les dije hasta el final que estos eran mis primeros trabajos en acuarela”, añadió.

¿Almas gemelas?

La travesura de las famosas amigas hicieron reaccionar rápidamente a sus seguidores, que de inmediato bautizaron la relación entre las chicas como “Caralena”, al mejor estilo de “Brangelina” o “Bennifer”.

Otros se preguntaron si eran novias o tenían algún tipo de relación. "¿Selena y Cara están saliendo?", comentó una usuaria de la red. “¿¡Qué está pasando!? Tatuajes a juego con Selena!?”, agregó otra, “Novias listo”, sentenció otro.

