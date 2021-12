"La hackearon": Daniel Valenzuela pide ayuda por problema que vive su hija Alondra en TikTok

El conductor de televisión y locutor radial, Daniel Valenzuela, realizó un llamado a través de sus redes sociales para que sus seguidores puedan ayudar a su hija, Alondra, cuya identidad fue usurpada en la plataforma de TikTok.

A través de sus historias de Instagram, el padre de la pequeña actriz que se ha lucido en producciones de Mega como "Demente" o "Juegos de Poder", informó sobre la situación que atraviesa el perfil social de su retoña.

En una selfie en la que aparecen los dos con caras de tristeza, el comunicador escribió: "¿Alguién sabe cómo recuperar su cuenta de TikTok Alondrazoo? (refiriéndose al perfil de su hija). Se la hackearon la misma persona que se hace pasar por ella en TikTok".

Valenzuela destacó que la misma persona que usurpó su perfil oficial, tiene otro perfil falso de la niña en dicha red social, al cual llamó no seguir.

Revisa la historia

Historia de Daniel Valenzuela

Alondra Valenzuela y las redes sociales

En marzo de este 2021, Daniel Valenzuela conversó con LUN sobre las redes sociales de Alondra, y su responsabilidad como padre con su pequeña en el mundo del Internet.

El locutor radial confesó que es él, junto a su exesposa Paloma Aliaga, quienes administran el Instagram de la niña, y controlan lo que puede ver en la plataforma.

"(Alondra) es súper cuidadosa y siente, que más que todo, el Instagram es para estar en contacto con sus seguidores, saber qué piensan de su trabajo, leer consejos y tener buena onda", explicó él.

Paloma, por su parte sentenció que "tratamos con el Dani de que la Alo no sea dependiente de las redes sociales, por eso en su celular no están las aplicaciones. Ella igual no está tan pendiente, de pronto se acuerda. Hay veces que incluso me dice que no subamos tantas cosas".

Todo sobre Famosos chilenos