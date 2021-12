Pamela Díaz "encara" a su hija Trini por realizarse intervenciones en su rostro: "Eres una falsa, no como tu madre"

Trinidad Neira, la hija mayor de Pamela Díaz y Manuel Neira, se encuentra por estos días de vuelta en Chile, luego de pasar varios meses en Barcelona, España, país al cual este 2021 se fue para cursar sus estudios de educación superior.

Además de volver para celebrar las fiestas de fin de año con su familia, la joven también decidió realizarse unos pequeños retoques estéticos directamente en su cara.

De esta forma, "Trini" sigue los pasos de su madre, haciéndose tratamientos temporales en su nariz y labios, inyectándose ácido hialurónico para estilizar y armonizar su cara.

Todo sobre Pamela Díaz

"Eres una falsa"

Tras la intervención estética ambulatoria, Pamela Díaz decidió grabar historias para su cuenta de Instagram, en donde bromea por los procedimientos que su hija se hizo.

"Salí a caminar con la Trini y miren cómo llegó (...) se puso un poco de labio y se arregló la nariz", comentó la conductora de televisión, para luego decirle directamente que "eres una falsa, no como tu madre, que yo no me he hecho nada".

Neira, quien conoce las operaciones que se ha hecho su madre, le respondió: "¿Y esto?", mientras le tocaba su pecho, y Pamela insistió, entre risas, que "yo no me he hecho nada".

Revisa las historias

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Hace poco más de una semana, la exmodelo fue consultada en un programa de Canal 13, sobre si es que de ella dependiera, si se casaría con Jean Philippe Cretton.

De forma enfática, Díaz respondió que "no", argumentando que ese tema junto al periodista está hablado. "No queremos tener hijos ni casarnos (...) por algo se hizo la vasectomía al tiro", recordó.

Cabe destacar que Pamela tiene tres hijos; dos de ellos los tuvo con su primer marido, el exfutbolista Manuel Neira, mientras que la tercera es fruto de su segundo matrimonio con el empresario Fernando Téllez. Cretton, en tanto, tiene solo una hija.

Díaz confesó que en su dinámica de relación, cuando están juntos en el departamento que el periodista tiene en Ñuñoa, los dos aprovechan de "pololear", mientras que en la casa de ella ubicada en Chicureo, se realizan "los asados familiares, con niños y amigos".

Todo sobre Famosos chilenos