El día en que Felipe Camiroaga entrevistó vestido de mujer a Flor de la V, reconocida actriz disidente argentina

En el año 2007, el conductor de televisión Felipe Camiroaga rompió todos los esquemas al entrevistar a la reconocida actriz y activista trans argentina, Florencia "Flor" de la V. Lo innovador no fue la conversación en sí, sino que lo hizo caracterizado como una mujer.

Esta entrevista fue hecha en una época en que la participación y visibilización de personas trans y disidencias sexuales en la televisión chilena era casi nula, y había un desconocimiento aún más grande que el actual entre los televidentes sobre el género.

"Me parece muy valiente de tu parte"

En la conversación, la motivación de Camiroaga por aparecer vestido con ropa asociada a lo femenino, era "entender desde la raíz, desde el fondo, transformarse cada mañana".

Un actuar que al día de hoy puede ser materia de discusión, ya que existen otras formas de empatizar con un otro que pueden ser mejores, pero que la propia entrevistada le agradeció al "Halcón".

Felipe Camiroaga peinándose su peluca

"Me parece muy valiente de tu parte que hagas una cosa así, porque yo te digo que ni siquiera en mi país que es súper de avanzada, un conductor haría algo así como lo que estás haciendo vos", señaló Florencia.

En la conversación, la actriz le explicó cómo es el día a día de ella siendo una persona parte de las disidencias sexuales, y recalcó que al menos para ella, el hecho que apareciera de esta manera en el programa no era una falta de respeto, luego que Camiroaga le expresara que como equipo se cuestionaron si era lo óptimo aparecer caracterizado como mujer.

Felipe Camiroaga y Flor de la V

Revisa el momento

¿Quién es Flor de la V?

Florencia de la V es una actriz argentina, que se hizo conocida en los 90 al protagonizar una obra llamada "Más pinas que las gallutas", en donde se desempeñaba como vedette.

Su reconocimiento mediático llegó con "Los Roldán", una comedia humorística que se emitió entre los años 2004 y 2005 y la catapultó como una de las figuras de la televisión a nivel latinoamericano. Desde entonces ha participado en varios programas, sobre todo en Argentina.

Este 2021, aclaró que su identidad de género no corresponde a la de una trans, sino que a la de una travesti, identidad dentro del arco de las disidencias no binarias. "En los 90, yo sentía que quería ser mujer y no era la única. Casi todas las travestis pensábamos igual. Sin información ni referentes o pares en quien inspirarnos, toda nuestra construcción era la de una mujer cis binaria", indicó en su Instagram.

"Descubrí otra manera de encontrarme más acertada con lo que siento: ni mujer, ni heterosexual, ni homosexual, ni tampoco bisexual. Soy una disidente del sistema-género, mi construcción política en esta sociedad es la de travesti de pura cepa. Eso es lo que soy y lo que quiero y elijo ser", cerró diciendo, al pie de una foto de su adolescencia.

Está casada desde el 2011 con Pablo Goycochea, odontólogo con quien ha tenido una relación desde 1998, y con quien logró ser madre de una niña y un niño mediante la técnica del vientre de alquiler.

