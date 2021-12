Emma Watson revela que se enamoró de este actor cuando participó en Harry Potter: "Simplemente me enamoré de él"

El primero de enero HBO Max estrena el especial del elenco de Harry Potter, que se reencuentra 20 años después de su estreno en la gran pantalla. En la producción audiovisual Emma Watson, quien dio vida a Hermione, hace impactantes revelaciones.

La saga del joven mago salió de la literatura a la gran pantalla rompiendo récords de taquilla. Si los libros de J.K. Rowling fueron una sensación, la saga cinematográfica se convirtió en uno de los clásicos del cine moderno.

La historia que seguía las aventuras de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, y sus amigos se ganó el cariño del público.

Todo sobre Emma Watson

La revelación de Emma Watson

La amistad entre el elenco que formó parte de Harry Potter no solo se dio en la ficción, pues algunos actores lograron en la vida real forjar una bella relación, que ha perdurado a lo largo de los años.

En la ficción también destacaron otros actores como Tom Felton, intérprete del malvado Draco Malfoy, de quien precisamente Emma Watson reveló en el documental que, desde que lo conoció, se enamoró de él, según publicó el portal ET de Canadá.

La actriz británica confesó que apenas comenzaron a grabar la película vio un algo especial que le encantó del chico mientras recibía clases de tutoría. "La tarea que me habían dado era dibujar cómo se pensaba que era Dios, y Tom había dibujado a una niña con una gorra al revés en una patineta", comentó.

"Y no sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él. Solía venir todos los días y buscar su número en la hoja de llamadas", continuó. "Era el número siete, y si su nombre estaba en la hoja de llamadas, era un día muy emocionante", agregó.

Como hermanos

Emma Watson asegura que nunca llegaron a tener una relación, pues ella apenas tenía 11 años para ese entonces. "Él estaba tres años por encima de mí, así que me dijo: 'Eres como mi hermana pequeña'".

Por su parte, Felton era consciente de los sentimientos de Emma hacia él. "Creo que estaba en la silla de peluquería y maquillaje y alguien dijo algo como: 'Sí, ella estaba enamorada de ti'", recordó el actor británico.

Aunque a lo largo de las grabaciones jamás se concretó algo entre ellos, sí lograron crear un vínculo especial de amistad. "Me volví muy protector con ella", explicó Felton "Sí, siempre he tenido una debilidad por ella y eso continúa hasta el día de hoy. Siempre ha habido algo que es como, no sé, un parentesco", dijo.

Todo sobre Famosos