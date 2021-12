La transformación del fundador de Amazon: así luce Jeff Bezos su musculosa figura en la playa

Jeff Bezos no sólo se convirtió en uno de los billonarios más grandes del mundo. El fundador de Amazon ha tenido una gran transformación física desde sus comienzos en el exitoso negocio de las compras en línea.

El empresario y magnate norteamericano está lejos de ser aquel chico con aspecto intelectual que se destacó en los negocios y ahora su figura es tan corpulenta como su robusta fortuna.

Según la revista Forbes, su patrimonio está calculado en 195.3 billones de dólares. Además, es propietario de “The Washington Post'' y “Blue Origin”, una empresa aeroespacial para uso comercial con la que voló al espacio en julio de 2021.

El cambio de Jeff Bezos es evidente, así se puede ver en unas fotografías difundidas por el diario británico Daily Mail, donde aparece tomando un día de sol en las playas caribeñas de St. Barts en un lujoso yate con amigos y Lauren Sánchez, su actual pareja.

Conocido por el uso de esmoquin para sus eventos corporativos, cenas de gala o eventos de alfombra roja, Bezos se despojó de su indumentaria elegante y formal, para dejarse ver en pantalones cortos playeros y sin camisa.

El millonario mostró un tonificado cuerpo lleno de músculos, probablemente asesorado por su amigo Dwayne Johnson, mejor conocido como “The Rock”, con quien se le ha visto compartir en diversas ocasiones.

Bezos lució muy romántico tomando de la mano a su pareja que mantiene una espectacular figura a los 51 años, que presumió en un bikini estampado, mientras descansaban un rato tapándose del sol en la cubierta de un barco rodeados de amigos.

Sin duda el CEO de Amazon ya no es el chico delgado, de pronunciadas cejas que posó vestido de camisa azul con pantalones casuales en color marrón, rodeado de libros para la icónica foto de sus comienzos.

Young Jeff Bezos looks like some idiot side character in an episode of the X Files who dies after Mulder specifically told him not to do the dumb thing that he inevitably does. pic.twitter.com/OaIW77Yqer