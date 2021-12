"Esta guerra sí que está dura": Natti Natasha, su novio e hijastros mayores se contagiaron de coronavirus

Alejado de las redes, Raphy Pina reapareció en su cuenta de Instagram, revelando estar mal de salud. Y a las horas, la cantante dominicana Natti Natasha confirmaba, a través de un comunicado, su contagio por Covid-19, virus que también alcanzó a su prometido y a sus dos hijastros mayores.

El productor musical se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su residencia de Puerto Rico, tras ser declarado culpable de los cargos de posesión de armas y en espera de la sentencia que será dictada por el Tribunal Superior el próximo 1 de abril de 2022.

La pareja disfrutó de la Navidad en familia, después que el empresario pagó la fianza para aguardar en su casa, utilizando grillete, el veredicto final. Ahora la cantante se sumó a otras celebridades, al dar positivo para la enfermedad que está registrando nuevamente cifras alarmantes de casos de contagio a nivel mundial.

La hija de Natti Natasha y su hijastro menor no se contagiaron

Siempre activo desde su cuenta de Instagram, Raphy Pina dio las primeras alarmas de que algo andaba mal con su salud. En unas “Stories”, el empresario colgó un video en el que mostraba un rostro cansado.

Recostado y tosiendo, explicó el por qué de su ausencia de las redes, diciendo brevemente que estaba indispuesto: “Estoy malo, por eso no he escrito nada. Me está dando duro esto”, con lo que dio a entender para muchos que podría estar contagiado, detalló el Diario Libre.

Sobre la imagen escribió un mensaje: “Sorry, no estoy bien de salud. ¡Esta guerra sí que está dura!”, sin dar mayores detalles de lo que le sucedía.

Y finalmente, horas después y a través de un comunicado emitido el miércoles 29 de diciembre, Natti Natasha en conjunto con su prometido, emitieron la información oficial en la que confirmaban que se encontraban contagiados de Covid-19.

Además de la pareja, los hijos de Pina, Antonio y Mía Pina, resultaron también positivos, se leyó en las líneas que publicaron en sus redes. Al mismo tiempo aclararon que tanto Rafael Jr. como la pequeña Vida Isabelle, que ya celebró sus 7 primeros meses, “se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión”, dejando saber así que los menores no se infectaron.

Alertaron a aquellas personas que estuvieron en contacto con ellos en las pasadas 48 horas, a que tomen previsiones y se realicen la prueba. Consciente de la importancia de cuidarse, Natti y Raphy llamaron “a no bajar la guardia, protegerse y a ponerse el refuerzo de la vacuna”.

La intérprete de “Sin Pijama” no se ha dejado ver en sus redes, y a diferencia del productor, prefiere mantenerse en la intimidad de su hogar guardando reposo ante este evento de salud que afecta a su familia.

Famosos y seguidores les desearon a toda la familia una pronta recuperación, y las mejores vibras para que salgan con bien de esta enfermedad.

