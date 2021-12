"Como si solo tuviera un resfriado común": La Chilindrina confirma que tiene coronavirus y niega estar grave

María Antonieta de Las Nieves, recordada como "La Chilindrina" de la popular serie "El Chavo del 8", publicó en su cuenta de Instagram que se había contagiado con Covid-19 a pesar de haber tomado las precauciones necesarias.

A los 71 años, la legendaria actriz mexicana es una de los pocos protagonistas del exitoso programa humorístico de los 80 que se mantiene interpretando a su personaje, en eventos o a través de las redes sociales.

Carlos Villagrán, por el contrario, decidió dejar de dar vida a "Kiko" asumiendo que su imagen no coincidía con lo que los televidentes miraban en la pantalla, mientras que Edgar Vivar se despidió del “Señor Barriga” este año con una gira.

Todo sobre El Chavo del 8

"La Chilindrina" descarta complicaciones por Covid-19

Para acallar rumores, María Antonieta de las Nieves utilizó su cuenta de Instagram y confirmó de primera mano que había dado positivo a la prueba de Covid-19; sin embargo, aclaró que no tiene síntomas fuertes.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19, he salido positivo en la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa muy tranquila y voy mejorando día a día”, escribió la reconocida intérprete azteca.

“Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, añadió María Antonieta, descartando así complicaciones graves en su salud. La actriz aprovechó también para desearle un “Feliz Año 2022” a sus seguidores.

Ruta del contagio

Según El Heraldo de México, "La Chilindrina" adquirió la enfermedad luego de realizar un viaje a Estados Unidos. Al regresar a México, se fue a su casa de Mérida, Yucatán, donde presentó los síntomas.

Luego de consultar a un neumonólogo, decidió no ser hospitalizada y prefirió ser trasladada a su residencia en Ciudad de México, según la publicación del diario. Luego de la noticia, la actriz recibió diversos comentarios y mensajes de apoyo de sus fans que le desearon lo mejor para su salud.

“Si serás... Si serás... Pronta recuperación”, escribió un usuario recordando a "Don Ramón" padre de "La Chilindrina" en la serie. “Dios cuide de tu salud linda Chili's y que tengas una pronta recuperación”, añadió otro.

“Cuidate mucho Chilis. ¡Que te mejores pronto! Un saludo desde todos sus fans en Brasil”; “¡Mejoras nuestra gran Chiquinha! Te amamos muchísimo y vas a ver que no va pasar más que de una gripa. Te quiero”, son algunos de los mensajes que dejaron en el post.

Todo sobre Famosos