La eterna lucha del “Señor Barriga” con “Don Ramón” por el pago de la renta quedó plasmada para siempre en los recuerdos de los fanáticos de “El Chavo del 8”, al igual que los golpes que recibía el hombre al llegar a la vecindad, en la mítica serie mexicana

Ahora el actor Edgar Vivar trae de vuelta al legendario dueño de la vecindad, que goza de tanto cariño entre los televidentes, con una rara aparición en una escena postcréditos de la comedia mexicana “Vecinos”, que llenó de expectativa al público.

Luego de que finalizó la serie en 1980, Edgar sufrió de depresión y se rehusó a interpretar de nuevo al icónico personaje. En cambio, intentó reinventarse como actor, según declaraciones que ofreció él mismo al periódico Los Angeles Times.

El regreso del “Señor Barriga” a la televisión

En la escena, que también fue difundida en Instagram, aparece Edgar Vivar caminando frente a un edificio, mientras se detiene a observar un letrero, en el que se lee: “Se rentan departamentos”.

“Uy, me recuerda mucho a la vecindad del Chavo, que me rentaba antes”, dice el actor con gracia en el clip y después sigue su camino. Esta corta aparición fue recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos del “Señor Barriga”, quienes asumieron que se trata del regreso del personaje a la pantalla chica, y los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar.

“El Señor Barriga, sería épico si así es”; “¡Qué buena Barriga, Señor suerte! Digo, digo”; “Fantástico, pero ¿A cuál depa entrará?”; “Uno de los grandes personajes del Chavo que se llevan en el corazón”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en las redes sociales.

Anuncia gira por Estados Unidos

Tras la extraña y corta aparición, el intérprete azteca anunció que el próximo mes de junio realizará varios shows en vivo con su personaje, en diferentes ciudades de Estados Unidos, en los que incluirá a “Ñoño”, su "hijo" en el desaparecido programa humorístico.

“Próximamente”, escribió Edgar Vivar en su cuenta de Twitter, junto a una imagen donde se ve las ciudades donde mostrará su espectáculo. Según la publicación, estará de visita en Phoenix, Dallas, San Antonio y Houston, en el estado de Texas.

Todo sobre El Chavo del 8

Todo sobre Famosos