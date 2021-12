"Gózalo": Lisandra Silva muestra el lujoso regalo que le dio a su hijo Noah en Navidad

La influencer y modelo cubana, Lisandra Silva, mostró a través de sus redes sociales el lujoso regalo que le compró a su hijo Noah para esta Navidad.

Recordemos que hace solo unos días previos a esta fecha, la también empresaria le había pedido ayuda a sus seguidores para elegir el presente con el que sorprendería a su pequeño.

El lujoso regalo de Lisandra

Finalmente, Lisandra Silva mostró el regalo que adquirió para Noah: Se trata de una réplica en miniatura de un lujoso auto de la marca Mercedes-Benz de color blanco.

En el video que subió a sus redes sociales, se aprecia a Noah disfrutando sobre el vehículo de juguete, mientras su padre, el bailarín Raúl Peralta, lo maneja a la distancia.

"¡Gózalo! No se puede negar que este niño tiene la Cubanía en la sangre. Siempre alegre, siempre vacilando y disfrutando. Te amo hijo. Tu felicidad es la mía", escribió la cubana en la descripción.

"El papá jugando como niño chico"; "su primer Mercedes-Benz y está feliz"; "cosita más linda"; "bebito hermoso Noah"; "qué exquisito"; "lindo, Dios lo bendiga"; "muero de ternura" y "hermoso tu hijo Lisandra", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

"Llegaste a mi vida para llenarme"

Lisandra Silva entregó un mensaje navideño dedicado a su hijo Noah, un día después de que viralizaran mensajes de un usuario que insultó a su pequeño. Silva hizo una reflexión, valorando lo que ha significado la llegada de su primogénito para su vida y cuánto ha cambiado gracias a él.

"Llegaste a mi vida para llenarme, inspirarme, enseñarme. Eres mi motor impulsor, mi motivación. Tú lo haces todo más bello, tú le das sentido a cada cosa que hago. Porque cada cosa que hago es por ti, por tu futuro, por tu felicidad. No puedo creer cuánto me has cambiado hijo", partió diciendo.

Agregó que se encuentra agradecida "con Dios por regalarme algo tan bello y tan puro. Tú y hermanito/a que viene en camino son mi luz. ¡Los amo! ¡Esta Navidad será la mejor Navidad de mi vida porque estás tú!".

