"No siente empatía": Hermana de JP Cretton arremete contra Pamela por no ayudar a buscar sus perros perdidos

La hermana de Jean Philippe Cretton, Dominique, durante las últimas semanas no la ha estado pasando bien. A ella y su madre se les perdieron sus dos mascotas, Danke y Thiare.

En redes sociales han iniciado una campaña para dar con el paradero de los animales, pidiéndole a sus seguidores que viralicen la foto de los perros para encontrarlos a la brevedad. El mismo Jean Philippe se ha sumado a la búsqueda virtual, compartiendo las imágenes de los canes.

Quien no se ha sumado a compartir ninguna historia, es la polola de Cretton, la modelo Pamela Díaz. La "Fiera", no ha publicado ningún posteo hecho por Dominique, lo que ha llamado la atención de sus seguidores en Instagram.

Por lo mismo, le consultaron a ella qué opinaba sobre que su "cuñada" no ayudara en encontrar a los perros, dando una contundente y dura respuesta.

"Pamela no es animalista"

A través de historias le contestó a los curiosos fanáticos: "gracias a todos pero basta en confundir. Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido. Quienes quieran estar de corazón, gracias (...) pero no pidan que tal persona publique, es lucha de familia".

En la segunda "story" escribió: "todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz, a quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda. Nadie obliga a nadie. Gracias".

Por último, escribió que, "ya que todos preguntan su ausencia, no lo hizo y no culpo a Pamela Díaz. Pero hubiese sido gran ayuda a mi familia. Todos somos distintos al parecer. Cuenten conmigo siempre si puedo ayudar en algo".

La aludida, Pamela Díaz, no ha abordado a través de sus redes sociales la polémica en la que está envuelta, ni tampoco su pareja, Jean Philippe Cretton.

