Meteoróloga Michelle Adam rehizo su vida tras quiebre matrimonial: "Uno tiene que darse una oportunidad"

En plena emisión del "Mucho Gusto", la meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam, decidió abrir su corazón y contar su actual historia de amor, revelando que se dio una nueva oportunidad tras haber enfrentado la separación del padre de sus hijos hace algunos años.

"Uno tiene que sentirse tranquila, estar bien, pasar todo el proceso que tiene que pasar y darse una oportunidad. Cuando las cosas se dan, se dan", dijo de entrada.

Adam agregó que tras vivir su proceso de separación, lo primero que hizo fue hacerse un análisis completo.

"Las rupturas son de dos, no es de una sola persona. Uno tiene que reconocer en qué falló y sanar eso. Y también tratar de buscar ayuda de familiares, amigos, psicólogos o de forma holística", reflexionó.

Su nueva vida en pareja

Michelle Adam desde hace un par de años se encuentra en pareja junto a Marcelo Ortiz, un empresario alejado del mundo de la televisión

Con él ha iniciado una relación de pareja que se sostiene en la confianza y la comunicación.

"Cuando hay alguna cosita que no te guste de la otra, conversar. Yo antes cometía el error de no decir las cosas y me las guardaba", sostuvo.

Esta Navidad la pasará junto a él, solamente los dos, sin la compañía de los hijos de Michelle.

"Lo íbamos a pasar solo con mi pareja, y unos amigos nos invitaron a pasarlo a su casa, así que vamos a ir para allá. El 25 celebro con mis hijos, hacemos un almuerzo rico y compartimos. Los niños van a recibir al Viejito (Pascuero) en mi casa, primero con el papá y luego conmigo", afirmó.

