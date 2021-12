Britney Spears sorprende en Instagram cantando: Así suena su voz tras años lejos de los escenarios

La cantante estadounidense Britney Spears acaba de dar una gran noticia a todos sus fervientes fanáticos. La “Princesa del pop” está de vuelta y, tras librarse de la tutela que la mantuvo por 13 años bajo el control de su padre, anunció que prepara una nueva canción.

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos durante toda su carrera, recuperó su autonomía y en su horizonte inmediato está su boda con Sam Asghari, un entrenador bailarín al que conoció en 2016.

Desde que recobró su libertad, Spears se mantiene muy activa en Instagram, plataforma que se ha convertido en el único medio con el que está en contacto con sus fans, ya que no se presenta en eventos desde hace cinco años aproximadamente.

Britney Spears anuncia su nueva canción

Luego de salir victoriosa de la batalla que libró contra su propio padre, Jamie Spears, muchos fans se preguntaban ansiosos para cuándo estaría de vuelta la cantante que causó furor a finales de la década de los 90.

Pero fue la misma Britney Spears, quien disipó las dudas al compartir un nuevo video. La intérprete de “Toxic” aparece frente a un espejo dando rienda suelta a su potente voz como en otrora cuando era considerada un ícono en la industria de la música.

"No voy a hacer una audición, me estoy recordando a mí y al mundo quién soy. Sí, seré mi propia porrista. ¿Por qué? ¡Para recordarle a mi elegante y blanca familia que no he olvidado lo que me hicieron y nunca lo olvidaré”, comenzó diciendo en el texto.

Luego escribió: "Nueva canción en proceso... ¡Pronto sabrán a qué me refiero!". Sin embargo, a los pocos minutos editó el post y solamente dejó el clip que ya supera los 10 millones de reproducciones y 60 mil comentarios.

Fans reaccionan con entusiasmo

Los fanáticos de Britney Spears, quienes solo tienen contacto con ella a través de las redes sociales, se pronunciaron de inmediato. “Una nueva canción, Dios mío”; “Britney viene”; “Nosotros somos tu familia ahora”; “Te amo, Britney, eres única”, son algunos de las reacciones que se pueden leer en la publicación.

Luego de anunciar que prepara una nueva canción, la cantante hizo otra publicación en la que envía otro mensaje que claramente va dirigido a su familia: “Abajo y manténganse humildes todos ustedes... y besen a mi hijo de puta”, dijo.

