Nico Yunge atraviesa compleja situación de salud: "Me van a hospitalizar para ver que no haya más tumores"

El joven influencer Nicolás Yunge, quien se hizo conocido en Chile por participar en el docurreality "Perla", expuso en redes sociales una delicada situación de salud.

Yunge, quien habló con Meganoticias.cl hace algunos días y descartó estar en un proceso de transición para convertirse en mujer, contó que tras realizarse una endoscopia le encontraron un tumor.

"Me van a hospitalizar"

"Cuando me hicieron la endoscopia y sacaron el pólipo no sabían que era. Y sí, era un tumor. Hoy (martes 21 de diciembre) tuve una charla con un especialista, me hicieron exámenes y me van a hospitalizar después de Año Nuevo", partió diciendo el joven que se encuentra viviendo en Inglaterra.

Su internación se debe a que los médicos lo revisarán, esperando a que "no haya más tumores y que ese (el primer tumor) fue removido completamente. Si encuentran más, ojalá poder removerlos en ese procedimiento".

Si bien en la misma publicación explicó que no estaba de ánimos para grabar historias, durante la mañana de este miércoles 22 de diciembre, Yunge grabó más de 20 registros, en donde expone cómo se encuentra de ánimo frente a esta situación de salud.

"Estoy reventado"

"Uno se pregunta: '¿Por qué a mí?'. Yo creo que cualquier persona que sufre una enfermedad, que le dan un diagnóstico fuerte y que te hablen de la palabra tumor, es heavy. Vivo con una enfermedad mental por la cual tomo varios remedios al día, he pasado por varias situaciones al día que uno diría: 'Para, es suficiente', y no paran, siguen", partió diciendo.

"¿Por qué tanta mala suerte? No sé como explicarlo... Pero claro, mi cabeza no puede entender que todas estas cosas me pasen a mí (...) Yo vengo sufriendo desde que tengo cinco años, me hicieron la vida en el colegio imposible, en mi país imposible, al término que me tuve que ir", agregó.

Yunge reveló que durante la noche pensó incluso en la posibilidad de quitarse la vida. "Uno está agotado, está cansado, y no quiere más. Y te dicen que la vida te pone pruebas y todo, pero es suficiente. Y llega un momento en que uno dice 'es suficiente'".

Nicolás, además, se defendió ante eventuales cuestionamientos de quienes lo puedan criticar de que no es conveniente que exponga de esta forma sus problemas.

"Estoy reventado, no puedo entender que me pase una hue... tras otra. Cuando trato de vivir una vida saludable, de hacer las cosas bien, de hacer mi vida bien, al final nada es suficiente", reflexionó.

Pese a mostrarse rendido, fue enfático en decir que tratará de hacer su vida lo más normal posible, "porque si las otras hue... no me han ganado, por qué esto sí".

"Tengo rabia con la vida, tengo de todo. Y estás solo, que eso es lo más difícil de todo. En el momento que quieres darle un abrazo a alguien, que quieres estar con tu familia, no puedes estar con ella (...) Necesito desahogarme, porque si no lo hago voy a explotar", cerró diciendo entre lágrimas.

