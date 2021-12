Nico Yunge niega estar en proceso de transición de género y aclara que es "hombre género fluido"

El exchico reality, Nico Yunge, descartó en una conversación exclusiva con Meganoticias.cl, estar en un proceso de transición de género, negando además estar en un tratamiento hormonal para convertirse en una mujer.

Esta explicación la entregó, luego que en un programa de TV+, sus panelistas afirmaran que estaba en una "transición", basándose en los videos que sube a sus redes sociales, en donde aparece con pelucas y totalmente maquillado.

"Soy género fluido"

Yunge explicó de entrada que durante la cuarentena, aprovechó el tiempo de encierro para "explorar mi camino, mi sexualidad, por lo cual vi distintas cosas que me podrían gustar, como ropas de mujer, pelucas, cosas así. Pero eso es en exploración a mi sensualidad y mi sexualidad".

Tras señalar lo anterior, Nico fue enfático en aclarar que, "hoy en día me siento completamente cómodo con quien soy con cuerpo de hombre, pero me gusta usar uñas pintadas. Si algo en el departamento de mujer me gusta, me lo compro, no tengo problema".

"Soy género fluido me defino como hombre porque ese es mi cuerpo y no me voy a complicar con el pronombre porque creo que no tengo por qué estar explicándole a la gente lo que soy o lo que no soy", sentenció.

Sobre lo anterior, agregó que "jamás he dicho que estoy en un tratamiento hormonal o siendo trans, lo cual no hay ningún problema. Si fuera trans no hay ningún problema, pero nadie puede sacarme del closet diciendo que estoy "transicionando" a una cosa que no lo soy, y que si lo estuviera haciendo es mi problema. Estar diciendo que está confirmado es súper grave porque yo no lo estoy haciendo".

"Yo simplemente juego con pelucas, cosas así. Me gusta jugar, creo que no tiene nada de malo, pero jamás he dicho que estoy 'transicionando' ni nada por el estilo. Decir que me estaba transformando, lo encuentro horrible", cerró.

Cabe destacar que Nicolás Yunge, de acuerdo a lo que él mismo explicó, práctica el arte del maquillaje desde los 12 años y usa sus redes sociales para enseñarle a sus fans técnicas y datos sobre esta disciplina.

