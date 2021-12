Asistió con su exmarido: La emoción de Diana Bolocco en la graduación de cuarto medio de su hijo

Un día lleno de emociones vivió la conductora del "Mucho Gusto", Diana Bolocco, durante este jueves 16 de diciembre, ya que uno de sus hijos, Diego, egresó de cuarto medio.

El joven cerró su ciclo escolar, y su colegio organizó un acto de licenciatura, al cual asistió Bolocco junto a su exmarido y padre de Diego, Gonzalo Cisternas.

En Instagram, la periodista documentó a través de una serie de imágenes parte de la ceremonia, de la cual también fue protagonista uno de los primos del joven, ya que estudiaban en el mismo colegio.

Por lo anterior, se puede ver en las imágenes a una de las hermanas de Diana, Verónica, y también a su marido, Carlos.

"Toma la vida en tus manos y vive"

En la descripción escribió: "Mi mañana (la del jueves 16 de diciembre) no fue una cualquiera. No señor. Fue tremendamente emocionante. Se graduó mi Dieguito querido (y también mi sobrino Max). Por aforo solo pudimos ir su papá Gonzalo y yo (y mi hermana con su marido Carlos). El segundo de mis hijos ya termina esta importante etapa y, tal como dijo el rector, sale al mundo".

"Todo lo que has hecho hasta ahora me hace pensar que tienes todo para ser feliz, hijo mío. Tienes empatía, simpatía, conciencia del otro, eres amable, humilde y amoroso. Aquí estaré, siempre a tu lado. La vida no siempre es fácil, pero de ti depende que sea maravillosa. ¡Toma la vida en tus manos y vive! A concho. Te adoro", cerró.

Diana también le entregó un mensaje a su sobrino, Max, a quien le dijo: "Eres increíble. Tienes una garra, una disciplina y una constancia que todos admiramos de ti. Además de una independencia y un sentido de la justicia únicos. Eres noble y grande de espíritu. ¡Estamos todos orgullosos de ti, querido Maxi! Te adoramos".

En los comentarios, los fans de Bolocco le dejaron tiernos comentarios de apoyo al joven, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de vida que recién está iniciando.

