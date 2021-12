Respondió con todo. Cecilia Bolocco enfrentó los comentarios que la influencer Naya Fácil hizo contra ella durante esta semana.

Resulta que Naya, en una transmisión de Instagram, contó cómo fue su primer encuentro con Bolocco, en el marco de la premiación de los "Giga Awards", revelando que Cecilia no tuvo un comportamiento gentil tanto con ella, como con el equipo realizador, según sus palabras.

Todo sobre Cecilia Bolocco

Los dichos de Naya contra Bolocco

"Por decir esta hu..., no me van a llamar de ninguna cuestión más. Ya, pero me da lo mismo. Al menos yo soy sincera y me da lo mismo. Prefiero que la gente sepa. Vende una pomada la Cecilia Bolocco así por Instagram. Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona", indicó de entrada.

Reveló que cuando la conoció en persona, en la ceremonia antes mencionada, la ex Miss Universo de 1987 al momento de llegar "no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible, me cae pésimo".

Precisó que "a mí me da lo mismo que me saluden o no, vi como era la Cecilia Bolocco con la demás gente. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria".

La respuesta de Cecilia Bolocco

Durante el jueves 16 de diciembre, en una de sus transmisiones por Instagram, Cecilia fue consultada por una de sus fanáticas sobre los dichos de Naya, desmarcándose de los epítetos de la influencer.

"¿Naya fácil? ¿Dijo que yo era rasca? Bueno, me tiene sin cuidado, esa es la verdad, así que no te preocupes", indicó primero.

Complementó con que "la gente que a uno lo ama es la gente que a uno le debe importar, y a esa gente es con quien uno debe procurar tener una relación linda, si hay un malentendido aclararlo".

Agregó, por último, que los comentarios que a ella en verdad le interesan son los de su familia, amigos y seres queridos. "Esa es la única gente con quien uno debe entablar diálogos, no con la gente que gratuitamente y sin conocerte puede emitir un juicio sobre ti. Nunca te dejes afectar por la opinión de otros, jamás, jamás, jamás", cerró.

Revisa las declaraciones de Bolocco (desde el minuto 35):

Todo sobre Famosos chilenos