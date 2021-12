Se convirtió en viral: El "vaticinio" presidencial de Kenita Larraín un año antes del triunfo de Boric

La modelo María Eugenia "Kenita" Larraín saltó a la palestra durante este fin de semana de elecciones, luego que Gabriel Boric consiguiera un holgado triunfo ante su contrincante José Antonio Kast, ganando así la presidencia de Chile para el período 2022-2026.

Larraín se convirtió en tendencia no porque manifestara su apoyo al ahora presidente electo, sino por una antigua predicción que hizo, la cual muchos interpretan como un vaticinio de los resultados obtenidos.

Recordemos que desde que "Kenita" dejó el mundo del modelaje, optó por seguir su faceta más espiritual, destacando como numeróloga y tarotista.

La predicción de "Kenita"

En septiembre de 2020, un año antes de las elecciones y cuando Gabriel Boric ni se asomaba como aspirante al sillón presidencial, "Kenita" fue consultada sobre quién se convertiría en el nuevo mandatario del país.

Los panelistas de un programa de La Red, canal donde dio su pronóstico, le preguntaron por los políticos que en ese entonces lideraban las encuestas: Daniel Jadue y Joaquín Lavín.

Sobre este último, aseveró que "el 2021 se ve más como un seguidor, no un líder. Entonces no lo veo obteniendo un primer lugar, no lo veo como el próximo Presidente", mientras que a Jadue también lo descartó en cuanto a llegar a La Moneda.

La proyección de Larraín fue: "Siento que el próximo presidente o presidenta será una persona de la que no estamos hablando en estos momentos. Ni siquiera la estamos considerando porque es alguien totalmente nuevo".

Al conocerse los resultados, los usuarios en redes sociales recordaron el vaticinio de la exmodelo, pidiendo incluso, a modo de broma, que Boric considere un "ministerio de Magia" para la numeróloga.

Revisa la predicción y los comentarios:

Kenita lo adelantó: es alguien nuevo, que no tiene tanta trayectoria en política :o pic.twitter.com/1V300TJQTl — Francisco🇨🇱🌳 (@Fran_abo) December 9, 2021

Ministerio de la magia para la Kenita — 🌳Brett Oliver 🌳 (@brett0liver) December 19, 2021

I BELIEVE IN KENITA BO SUPREMACY, otra predicción acertada, reina de este país pic.twitter.com/3VAdMK0LOJ — Uncle Demian't 📟 (@desgra_ciado) December 19, 2021

Después del tremendo vaticinio y acierto que tuvo Kenita Larraín, mínimo le asignen el ministerio de Magia 🪄 — jocker (@ravsgreen7) December 19, 2021

No soy Kenita, soy Maria Eugenia Larraín. Me puedes llamar por mi nombre o Ministra de Magia de Chile, que es el cargo que tengo por elección popular. — r i c k 🌳 (@ricvrdoestebvn) December 20, 2021

