"Contra todo pronóstico": Pamela Díaz celebra dos años de relación junto a Jean Philippe con video en Cancún

Fue en octubre del 2020 que Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz hicieron pública su relación amorosa, convirtiéndose en la actualidad en una de las parejas más populares del espectáculo nacional.

Ahora, tras dos años de relación, el periodista y la conductora de TV, celebraron su segundo aniversario. En este contexto, la "Fiera" sorprendió a sus seguidores con un romántico video publicado en su cuenta de Instagram.

"Contra todo pronóstico"

La modelo mostró un video de sus distendidas vacaciones en Cancún en compañía del comunicador: "Ya son 2 años People, contra todo pronóstico", escribió Pamela sobre el clip.

En las imágenes se ve a la pareja posando desde una paradisíaca playa mexicana, momento que aprovecharon para darse un tierno abrazo: "¿Nos tenían fe? ¿Si o no?", preguntó la animadora en el post.

Más tarde, Díaz compartió detalles de la celebración en la que ambos se vistieron de blanco para una noche de baile al ritmo de la música electrónica.

Ante la publicación, varios usuarios dejaron a los enamorados mensajes de felicitaciones y buenos deseos: "Me encantan los dos", "Hacen preciosa pareja", "Se ven muy lindos juntos", son algunos se los comentarios que se leen.

Revisa la publicación

"Mi confidente"

Hace un par de semanas, Cretton se refirió al aniversario de su romance con Díaz y destacó que no todo ha sido fácil, ya que ambos tienen "personalidades muy diferentes".

"La Pame quiere escuchar música que yo no escucho, ver películas que yo no veo, quiere ir a lugares que yo no voy. Es muy difícil, pero creo que la gran virtud de esta relación pasa por eso, por lograr congeniar situaciones tan distintas", manifestó.

Sin embargo, añadió que pese a sus grandes diferencias, se proyecta durante largos años junto a la figura televisiva.

"Yo con la Pame lo paso la raja, es mi polola, mi mejor amiga, mi aventurera, mi confidente, no estaría acá si no fuera porque hay una proyección", sentenció.

