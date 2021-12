Zendaya enamora a los fans de "Spider-Man: No Way Home"con su nuevo look pelirrojo: La nueva Mary Jane

Zendaya no deja de sorprender con su estilo único. Ahora la actriz vuelve a deslumbrar con un radical corte de cabello que enamora a los fans de "Spider-Man: No Way Home", film que protagoniza junto a su novio el actor Tom Holland.

La polifacética artista, que saltó a la fama como figura infantil en la serie “Shake It Up” de Disney Channel, mantiene un ascenso vertiginoso en su carrera profesional en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en una de las estrellas juveniles del momento y un importante ícono de la moda.

Su talento le ha ganado la admiración y el respeto de grandes estrellas como la famosa actriz de Hollywood Halle Berry. La ganadora del Óscar a mejor actriz por “Monster 's Ball”, se refirió a ella como “luz e inspiración para muchos”, luego de que la joven consiguiera ganar su primer Emmy.

El nuevo e irreverente look de Zendaya

Zendaya se despidió del largo cabello castaño que llevó durante mucho tiempo y le dio la bienvenida a un intenso rojo mucho más corto y liso a la altura de los hombros.

"Era hora de un cambio", escribió la actriz en una imagen que compartió en sus historias de Instagram.

En la selfie que tomó frente al espejo la protagonista de Euphoria lleva un fabuloso vestido sin mangas con estampado manchado en diferentes tonos morados, rosas y violetas, que resalta su delgada figura.

El nuevo aspecto pelirrojo de la intérprete estadounidense es muy similar al de Kirsten Duns, la actriz que dio vida a Mary Jane Watson, la compañera universitaria de Spider-Man y su gran amor en la historia de la saga que comenzó en el 2002 con Tobey Maguire en el papel estelar.

Zendaya y Tom Holland se convierten en la nueva sensación protagónica del hombre arácnido, ya que la pareja también mantiene una relación amorosa desde el 2017 cuando estuvieron en "Spider-Man: Homecoming".

