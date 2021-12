Tom Holland cuenta sobre el traje que no se podía sacar ni para ir al baño: Su mamá llamó al estudio para reclamar

Ser quien personifica a Spider-Man ha posicionado a Tom Holland como uno de los actores más populares del último tiempo, pero tan preciado trabajo no está exento de dificultades.

Uno de estos inconvenientes son las extenuantes horas de rodaje, en las cuales Holland ha revelado que un principio incluso significaba no tener permitido sacarse el traje del famoso superhéroe ni para ir al baño.

11 horas sin ir al baño

El actor le contó a Las Últimas Noticias (LUN) cómo ha sido la evolución de su traje desde que interpretara por primera vez a Peter Parker y las divertidas anécdotas que le ha traído este implemento de trabajo.

"En las primeras cintas pedí que le colocaran (al traje) un cierre para poder ir al baño y no me lo dieron... Se reconfiguró y ahora la ropa es mucho más cómoda pero aún no puedo ir al baño", contó.

"Recuerdo que durante la primera cinta pasé 11 horas sin sacarme el traje, llamé a mi mamá por teléfono y le conté 'mamá, hoy he tenido un día muy duro, durante 11 horas no he podido ir al baño'", recuerda el actor de 25 años.

Su mamá reclamó

"Ella colgó el teléfono algo enojada y al otro día, aparece el productor y me pregunta 'Hey Tom, ¿podemos hablar?'. Y agrega, '¿cómo andan tus riñones?'. Entonces le contesté sorprendido, 'están muy bien, ¿por qué la pregunta?'", agregó.

Tras esto, el productor le reveló que su madre lo había llamado y pidió que dejaran ir al actor al baño cada vez que lo necesitara.

"Ahora cada vez que tengo que ir al baño, me quito el traje porque es muy caro. Es de una especie de látex, impreso en 3D, con una cierta textura parecida a una pelota de básquetbol", señaló el británico a LUN.

Por último, Holland reveló que nunca se ha quedado con alguno de los trajes, ya que estos valen miles de dólares y tampoco le servirían porque no se lo puede colocar solo.

