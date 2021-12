El apasionado beso de Bad Bunny a su novia que se viralizó en redes: "No hay que conformarnos con menos"

Bad Bunny le dio un apasionado beso a su novia en pleno concierto de su gira PFKN en Puerto Rico. La romántica escena hizo estallar al público de emoción y fue una sensación en las redes sociales.

Gabriela Berlingeri es la mujer que se ganó el corazón de Benito Antonio Martínez. Ambos mantienen una relación amorosa desde hace tres años. Ella, al igual que el intérprete, es puertorriqueña.

Aunque son pocos los momentos que muestran, los fanáticos del cantante han sido testigo de su complicidad y la picardía con la que llevan su noviazgo, convirtiéndose en una de las parejas favoritas del género urbano.

El apasionado beso de Bad Bunny a su novia

Bad Bunny realizó un multitudinario concierto en su tierra natal, y su novia estaba ahí para acompañarlo y cómodamente lo observaba a un lado del escenario, mientras disfrutaba de sus temas.

Y en plena efervescencia del público que cantaba “Safaera” del “conejito malo”, la estrella latina interrumpió su actuación para darle un beso lleno de pasión a su novia acompañado de un gran abrazo, según se puede observar en un video que se viralizó.

Los gritos y la euforia de los más de 35 mil fanáticos que estuvieron presentes, según revela el portal 20 Minutos, hicieron reventar el lugar. Todos quedaron admirados por la muestra de amor que dio Bad Bunny.

Bad Bunny y Gabriela anoche 🤍#PFKNR pic.twitter.com/esMHkCWTjp — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) December 11, 2021

Fans reaccionan a la faceta más romántica de Bad Bunny

Los comentarios en Internet no se hicieron esperar. A través de Twitter, los usuarios no dejaban de comentar lo hecho por el boricua. “Okey, pero el video de Bad Bunny yendo a besar a la novia en pleno concierto enamora, no hay que conformarnos con menos”, comentó una usuaria de la red.

Okey pero el video de bad bunny yendo a besar a la novia en pleno concierto es 😍no hay que conformarnos con menos🥰🥺 — S🤍 (@shadi_royero) December 13, 2021

“Miren anoche como Bad Bunny mira a su novia y le manda un beso y un abrazo. Me dieron mucha ternura”, añadió otra.

Miren anoche como Bad Bunny mira a su novia y le manda un beso y un abrazo. 🥺 Me dieron mucha ternura, jajaj. 🥰 pic.twitter.com/pkoiRF03U1 — BICHOTA (@sifuentesyessie) December 11, 2021

“Bad Bunny en su concierto se fue a besar a su novia y tú me dices que durante el día no has tenido tiempo de escribirme”, bromeó otra usuaria de la plataforma digital.

Bad Bunny en su concierto se fue a besar a su novia , y tú me dices que durante el día no has tenido tiempo de escríbirme. #Priorities pic.twitter.com/ZbhbSVOEP8 — Liveac (@Liveac5) December 12, 2021

