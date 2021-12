¡Ya no podrás espiar!: WhatsApp quita la opción de ver "en línea" a tus contactos

Whatsapp es una de las aplicaciones que más se utilizan para mensajear, hacer videollamada, entre otras cosas. Es así como la decisión que adoptó la compañía que pertenece a Meta, de retirar la opción de ver si los contactos están “en línea”, está generando revuelo entre sus usuarios.

¿Por qué esta decisión?

Todo va por el derecho a la privacidad y por los nuevos términos de condiciones de uso que se actualizaron definitivamente el 6 de noviembre.

WhatsApp está actualizando las condiciones del servicio y la política de privacidad de modo que reflejen las nuevas funciones y cumplan con la nueva legislación de protección de datos.

¿Entonces cómo veré a mi contacto?

Hasta el momento, a pesar de que una persona no tenga agregada a otro contacto, ese mismo contacto puede visualizar su última conexión.

Sin embargo, esto cambiará, ya que, los contactos desconocidos no podrán ver tu última conexión, pero no te preocupes, las personas que sí tengas agregadas y que ya hayas cruzado alguna conversación podrán ver si estás en línea o no.

Esta nueva función ya está siendo activada por defecto en todos los teléfonos que tengan la aplicación.

