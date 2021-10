Demi Lovato luce una apariencia irreconocible al salir de compras con su amiga Paris Hilton

Siempre controversial, Demi Lovato volvió a aparecer después de revelar en una entrevista que tuvo un supuesto encuentro con extraterrestres. La cantante fue vista con su amiga Paris Hilton disfrutando de unas compras en Los Ángeles y su apariencia llamó la atención al lucir irreconocible.

La intérprete de “Sorry Not sorry” se declaró persona de género no binario este año y pidió que se le llamara con los pronombres plurales, mientras que con sus declaraciones sobre los seres de otro planeta fue tendencia en las redes hace solo días, cuando dijo que era un “término despectivo” llamarlos "aliens".

La socialité y la cantante tienen una amistad de largos años, relación que siempre las ha mantenido unidas. En el reality show que presenta la millonaria, “Cooking with Paris”, dejó saber su admiración por la artista: “Siempre me ha inspirado su talento explosivo y su honestidad”, dijo.

Para festejar Halloween reaparece Demi Lovato

Caminando por las calles de California, Demi Lovato se robó las miradas de todos los que transitaban por West Hollywood, donde se vio disfrutando de unas horas de compras, junto a la empresaria Paris Hilton.

Muy divertidas, se observaron mientras se preparaban para la noche de Halloween, al ingresar a una tienda de disfraces en las que pasaron un largo momento buscando atuendos para la popular celebración.

Pero la cantante una vez más, llamó la atención por su apariencia. Durante estos últimos meses, en sus apariciones públicas ha dejado ver que ganó algunos kilos.

Pero más allá de su peso, lo que más llamó la atención en su salida, fue su look en que lució una camisa over size a cuadros color café y unas medias pantys negras, con unas botas de plataforma a juego. El look para muchos cibernautas de las redes, no le favoreció y algunos comentaron sobre su nueva imagen.

Como accesorios utilizó unas gafas estilo aviador, algunas cadenas doradas y un par de aros, con unos labios pintados en color moka.

Los usuarios también hablaron del nuevo look de Lovato, un cabello estilo pixie al frente con abundante flequillo, y unos mechones largos o extensiones, que la mayoría comentó al desaprobar el estilo.

Odio el Corte de demi y aún así se ve tan hermosa, nps https://t.co/9pjAFEeAyS — mǝma (@beautiestone) October 14, 2021

okay, las extensiones esas le quedan fatal https://t.co/Lw0B9JleTh — María Elena🤍 (@mariamvrtinez) October 14, 2021

entró al certamen de quien tiene el pelo más sucio https://t.co/yIsmAj4eLv — 🎃 Ivy (@xprofrogs) October 14, 2021

es el corte y la vestimenta roñosa si Adele es hermosa con o sin kilos de más. Cansada de ver famosos con este tipo de corte roñoso que debería haberse extinguido, no sé quién les dijo q era lindo... https://t.co/uf9FVlZLuE — lou~ ♀️ (benny t amo) (@hsrouses) October 14, 2021

Por su parte, Paris Hilton lució elegante con un mini vestido en verde neón, con el que dejó sus piernas al descubierto, modelando su outfit con unas botas negras de tacón aguja y unas gafas combinadas con su traje.

A través de su Instagram, Demi envía mensajes de amor propio en los que resalta cómo aprendió a amar su cuerpo y a ignorar todo lo que no era a su favor en cuanto a su apariencia.

Para el mes de marzo de 2021, compartió un video en el que habló de su pérdida de peso “accidental”, diciendo que ya no contaba las calorías y aún si logró reducir sus medidas, mientras mostraba su figura modelando con un pantalón varias tallas más grandes.

