Demi Lovato está harta de que hablen de su pérdida de peso: "Por favor, no lo hagan más"

Demi Lovato ha sido sincera en cuanto a sus trastornos alimenticios y su peso corporal, y ha conversado en las redes sociales sobre el tema sin temor alguno, en un intento por dejar atrás esa etapa de su vida y, a la vez, enviar un mensaje de superación a sus seguidores.

Por eso, la actriz y cantante ha querido dejar claro que no desea que la feliciten por su pérdida de peso e instó a tampoco hacerlo con las personas que padecen estos problemas. Según el portal Page Six, Lovato hizo la petición a través de un texto en sus “Stories” de Instagram.

Las declaraciones de la artista surgen luego de que, en un acto de aceptación y amor propio, mostrara en un video su belleza al natural a sus más de 100 millones de seguidores en la plataforma.

Demi Lovato: "Los halagos no ayudan"

La protagonista de “Demi Lovato: Dancing With the Devil” menciona que a pesar de que estos halagos se hagan con las mejores intenciones, pueden ser dañinos para alguien que está luchando con su talla.

"No sé quién necesita escuchar esto, pero piropear a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como hacer un cumplido a su ganancia de peso cuando se trata de alguien con trastornos alimenticios", comentó la artista, quien también ha batallado con problemas de drogas y alcohol.

La intérprete de “Sorry not sorry” sugiere no opinar sobre la apariencia de alguien si no se sabe sobre su historial con la comida. “Porque incluso aunque tu intención sea pura, puede hacer que esa persona esté despierta a las 2 de la mañana dando vueltas a ese comentario...", añadió.

Sensación de bienestar temporal

Demi Lovato aseguró que recibir cumplidos sobre el peso puede ser una sensación de bienestar temporal, pero luego la persona que enfrenta estos problemas puede llegar a dudar sobre qué es lo correcto. Comentó que también puede ser difícil porque entonces se empieza a pensar sobre qué pensaban antes de su cuerpo.

“¿Se siente genial? Sí, a veces, pero luego puedes escuchar la maldita voz ruidosa del trastorno alimenticio dentro de la cabeza que dice, 'ves, a la gente le gusta verte más delgada’, o 'si comes menos perderás aún más peso'", dijo basada sobre su propia experiencia.

"Moraleja: soy más que el caparazón de mi alma que es mi cuerpo y todos los días lucho para recordarme eso, así que les estoy pidiendo que por favor no me recuerden que es lo único que la gente ve de mí", finalizó en su comentario.

