Natti Natasha vive las horas más preciadas de su vida, después que el sábado 22 de mayo naciera su hija Vida Isabelle. La cantante trajo al mundo a su primogénita a través de un parto natural y no ha querido hacer esperar a sus fans para presentarla.

Los seguidores han vivido junto a la cantante y su prometido, Raphy Pina, todos los momentos de su maternidad desde que anunció que sería madre a inicios de 2021.

En cada publicación de sus redes sociales han compartido los detalles de su embarazo con sus “tí@s”, como han denominado a sus seguidores en la dulce espera.

La reguetonera reveló que todos los pronósticos médicos eran adversos, después de recurrir a tratamientos de fertilización para quedar embarazada. Pero el milagro de la vida llegó y han sido unos meses de suma alegría.

La hija de Natti Natasha “posa” para su presentación

Y en una nueva publicación, la hermosa dominicana a solo un día del alumbramiento sorprendió a su público al presentar a su bebita desde el centro asistencial privado en el que recibió a la niña.

Los felices y ansiosos padres, expresan su felicidad de tener en sus brazos a su hija y desde la cuenta de Instagram creada para @queenvidaisabelle han posteado su primera fotografía, dejando cautivados a todos.

“Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola, soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací el 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 libras con 20’ y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, se podía leer al pie de la imagen.

En la instantánea se podía observar a la recién nacida desde la cunita de la clínica, cubierta con una manta blanca con encajes, vistiendo con ropitas color rosa y un sombrerito de rayas cubriendo su cabecita.

La consentida de la casa ha enamorado a los millones de fans de su famosa mamá al “posar” a la cámara con sus ojos rasgados bien abiertos, rasgo que describe desde ya el gran parecido con la cantante. El chupete personalizado de Vida Isabelle convertido en una joya, con bordes dorados y la inicial del apellido, ha causado sensación.

El post, con más de 4 millones de “Me Gusta” y cerca de 110 mil comentarios, deja ver que los fans de la artista se han volcado a dar la bienvenida a la primogénita.

“¡Me derrito, es perfecta!", fue uno de los comentarios de sus fans que describe la hermosa gráfica que se ha robado la atención de los seguidores, quienes han llenado de bendiciones a la nueva integrante de la familia Pina Gutiérrez.

“Bendiciones, que bebé tan hermosa”; “No los conozco, pero estuve en todo el embarazo con Natti y Pina y ver esta bendición, hasta lágrimas me sacó”; “Morí de ternura”; “Guapísima”; “Dios bendiga a Vida”; “Somos los tí@s más felices”; “Ahhh mi Dios, qué bella”, escribieron.

Los famosos, como Zion, Yandel, Farina, Tito “El Bambino”, Anitta y Olga Tañón, han reaccionado a la publicación dejando sus felicitaciones a los padres.

