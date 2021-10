"Jamás traicionaría a mi género": La abogada le entrega las comprometedoras fotos con Gonzalo a Teresa en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas.

Finalmente, Valentina y Teresa conversan sobre lo sucedido con las fotos con Gonzalo y la desaparición con Joaquín y la abogada decide a entregarle los archivos con las comprometedoras fotografías.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 110 capítulos.

"¿Qué te hizo Dante?

Flavia se queda a dormir con su hermana Teresa luego de haber conversado sobre lo sucedido con Dante y los maltratos. En tanto, Teresa le dice que "es la primera noche que duermo de corrido. Siempre me despierto mil veces".

Asimismo, cuenta que no duerme desde que desapareció Mateo. “Pienso que es una pesadilla pero todo es verdad. Gracias por quedarte esta noche conmigo".

Respecto a lo de Dante, Teresa le promete que nada malo le va a pasar y que ella la va a cuidar. No obstante, Flavia le pide que todo lo que le contó que quede entre ellas.

Como condición, su hermana le pide que no regrese a su casa, y es en ese momento que Emiliano entra, lanzando la pregunta: "¿Qué te hizo Dante?"

Emiliano exige respuestas

Las hermanas se incomodan ante las preguntas de Emiliano y argumentan que solo son "problemas matrimoniales" y que él está al tanto de lo que es eso.

"Yo cacho", les dice. "Pero igual quiero saber. Cada vez que voy el ambiente está tenso. Están como el perro y el gato, ¿qué onda?".

Emiliano se acerca y le dice: "Deja de castigarlo". Esto causaría la indignación de ambas y Flavia le contesta que "yo no estoy castigando a nadie". Asimismo, no siguen contestando ninguna otra cosa y cuando el hermano se retira de la habitación, Teresa le dice: "Tarde o temprano le tendrás que contar".

"No eres mi papá"

Dante y Melissa se quedan a dormir juntos y el hombre se despierta buscando a Nachito y lo encuentra oculto.

“Hijo, ¿por qué me haces esto?”, lo ignora. “Mírame cuando te hablo", y aunque intenta zamarrearlo, el niño no se deja y le lanza un duro: "No eres mi papá".

Valentina le entrega las fotos

La abogada de los Betancourt llega hasta la casa y se encuentra con Emiliano en la sala de estar. Ella le pide conversar con Teresa, que es urgente "Mi hermana necesita descansar”, le dice y es cuando aparece Teresa. “Tu socia me ofreció plata por las fotos", refiriéndose a la reunión con Bianca.

Hablan sobre las fotos de una forma despectiva, provocándose. "Qué conversación tan desagradable. Luego te preguntas por qué mandé a Bianca a hablar contigo".

"¿Por qué?", cuestiona Valentina. "Porque no te aguanto, no te soporto", le responde Teresa. "Joaquín está desaparecido y no pude hablar con él. No quiero hablar con la persona que causó esta pesadilla", agrega.

"No quiero ser majadera, pero tú te pusiste en ese lugar y yo tuve la mala fortuna de encontrar las fotos. Te quise ayudar", contesta Valentina.

En tanto, se enfrascan en una acalorada pelea, donde finalmente ambas se calman y Valentina toma una repentina e inesperada decisión respecto a las fotos de Teresa con Gonzalo.

Valentina, para sorpresa de Teresa, le entrega las fotos: “Puedo ser muchas cosas, pero jamás voy a traicionar a mi propio género”.

"Quiero el divorcio"

Estando en la misma casa, Gonzalo y Paty hablan de su futuro de su matrimonio en la habitación de ambos. En ese entonces, Leiva le pregunta que cómo está y si ha pensado lo de su relación.

Ella le dice que sí, que todo el día. "Tampoco puedo sacarme de la cabeza esto", le dice Leiva y le pide una oportunidad para su matrimonio.

Asimismo, le cuenta que fue a ver a la abogada para que esta le mostrase las fotografías que son la prueba de la infidelidad de su marido. “Vi las fotos, Gonzalo”.

“Vi las fotos y me convencí. Quiero que nos separemos", le pide Paty.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, sabremos cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.