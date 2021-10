"Lo quisieron matar": Tío de niño de 12 años que se encuentra desaparecido tras caer de un bote en Carahue

¿Qué pasó?

Benjamín Aguilera, menor de 12 años, se encuentra desaparecido, luego de haber caído al río Imperial, ubicado en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

Según informó La Cuarta, los primeros antecedentes indican que el hecho ocurrió el pasado sábado, cuando se volcó el bote a remo en el que se encontraba junto a un adulto de 27 años, y otro menor de edad.

Familia acusa intencionalidad

La familia del niño duda que lo ocurrido haya sido un accidente, y apuntan a que la caída fue un acto intencional por parte del adulto que se encontraba en el bote.

Eder Grandón, el tío del menor, manifestó en Radio Mirador que: "Estamos desesperados... nosotros hemos tenido que formar una hipótesis de cómo ocurrieron las cosas".

"Benjamín se subió a un bote junto a un adulto y un menor de edad. La versión que nos dieron es que el bote se había dado vuelta y mi sobrino se habría ahogado. Estamos desesperados, el adulto que salió con ellos se dio a la fuga, no prestó declaración a Carabineros", afirmó.

"Lo quisieron matar"

Respecto a la relación de su sobrino con el adulto que lo acompañaba, señaló que: "Amigos no eran. Eran conocidos solamente. Yo hablé con la niña que está pololeando con mi sobrino. Antes de ir al río, estaba con ella. Ella me dice que lo invitaron, él no quería ir, y como que lo obligaron para llevarlo, él accedió y se lo llevaron al río. Ahí, lamentablemente, se dio vuelta el bote".

"Fuimos a revisar el bote y no tiene ningún hoyo. El bote flota, cumplía su función, no tenía por qué darse vuelta. Nosotros creemos que este joven adulto intencionalmente quiso dar vuelta el bote para que mi sobrino se ahogara, ya que anteriormente habían tenido peleas, discusiones. Además, creo que este joven se había metido a robar a la casa de mi hermana unos meses antes", aseguró.

El tío del niño también acusó que: "La familia de ese joven nos negó siempre el nombre, nos dio nombres falsos. Todo eso nos hace sospechar. A mi sobrino lo quisieron matar y me da pena porque no era un cabro malo".

Declaración del adulto que lo acompañaba

El vocero de la Fiscalía regional de La Araucanía, Miguel Rojas, informó que: "Se despacharon múltiples diligencias con el objeto de esclarecer las circunstancias de esta situación, con lo cual se han tomado declaraciones, no solamente a familiares del niño desaparecido, sino que también a la persona adulta que acompañaba a este menor".

"De acuerdo a las primeras versiones entregadas por este testigo, la desaparición de la víctima habría sido de manera accidental, circunstancias que deben ser corroboradas a lo largo de la presente investigación", precisó.

Búsqueda

El mayor Javier Sepúlveda, comisario de la Cuarta Comisaría Nueva Imperial, detalló: "Bomberos de la comuna de Carahue se comunica con Carabineros, señalando que en el sector Quillén del río Imperial, una embarcación menor con tres ocupantes, un adulto y dos menores, de los cuales dos lograron salir, quedando desaparecido un menor de 12 años".

Tras la caída del niño, comenzó un trabajo de búsqueda por parte de Bomberos de Villarrica y Carahue, Carabineros y personal de la Armada.

"Se dispuso la concurrencia al sitio del suceso de personal de Carabineros, de la Armada y de Bomberos de la comuna de Villarrica con el único objeto de ubicar el paradero de este niño desaparecido", explicó el fiscal Rojas.