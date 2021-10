"A tu marido lo mataron": La dolorosa afirmación de la vidente que rompió a Teresa Betancourt en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas. La vidente le revela a Teresa que Joaquín está muerto.



Luego de que Teresa llamada a la vidente para saber un poco más de su hijo y de su marido, esta le confiesa que su marido está muerto y que lo mataron.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

El detenido confiesa

Arrestan a Wensley Prado y lo tienen para interrogarlo. Gonzalo y Javiera se quedan con él. Antes de interrogarlo, piensa en Paty y en la discusión.

“¿Qué pasa que no encontraron pruebas en mi contra y me van a tener que soltar?”, le dice el detenido. “Tenemos 43 papelillos de cocaína y dinero, así que no te hagas el choro porque te tengo para un buen rato aquí”, le dice Gonzalo.

Wensley se calla y Gonzalo le muestra las huellas del celular de Joaquín Acevedo. “¿Cómo lo conseguiste?”, le pregunta. Este se calla, apelando a su abogado.

“¿Quién va a querer a un soldado funado?”, le dice Gonzalo, señalando que está involucrado con el secuestro de Mateo. “Yo no tengo nada que ver”, le dice.

Lo amenaza diciéndole que lo meterá a la cárcel si no dice quién es la persona que les “encarga” hacer ese tipo de cosas, como esconder pruebas incriminatorias.

Finalmente, le dice que es una pareja la que hace estas cosas, y que van todos los días a buscar gente que haga sus negocios sucios.

“Los vi una vez”

“Trabajé dos o tres veces”, dice Wensley, pero que nunca los conoció en persona. “¿Los viste”? insiste Gonzalo. Ante la insistencia, el detenido confiesa que los vio una vez.

El subcomisario se ofusca y lo toma del cuello para insistirle que hable, obligándole a que anote los nombres que saben de esta supuesta pareja y la descripción de los mismos.

“Yo la amo”

Dante y Emiliano hablan sobre los problemas que sufre Covarrubias, asegurando que lo de la internación de Miranda, su hija, por sus problemas de drogadicción, lo tienen devastado.

Asimismo, tocan el tema de Flavia. “Yo la amo”, dice el secuestrador. “A pesar de todo, yo la sigo amando”, asegura.

Es por ello que le pide disculpas por haberlo tratado mal y que no puede disfrutar del buen momento de la empresa por lo mal que la está pasando. Fue en ese momento que llega Flavia para ir a visitar a Miranda.

Dante le propone ir a visitar a Miranda, pero Flavia se lo niega, diciéndole que su hija no quiere relacionarse con su padre.

“A tu marido lo mataron”

La vidente llega a la habitación de Teresa Betancourt, y ella le cuenta que Joaquín se fue a la casa de su hermana Flavia cuando discutieron.

“Sé que no es fácil”, le dice la vidente, agradeciéndole por confiar en ella. “Lo importante es que aquello que no podemos ver”, le dice.

La vidente toma una de las camisas de Joaquín y la mujer se angustia, diciéndole que no le pasa nada. Luego toma una fotografía de la familia y le dice que se tiene que ir.

“¿Qué es lo que viste?”, le pregunta Teresa. “Por favor no me mientas y dime lo que pasa”, insiste en saber lo que ella vio.

“Teresa, a tu marido lo mataron. Está muerto”, confiesa la vidente, quien sostiene a una Teresa que rompe en un desesperado llanto.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente"