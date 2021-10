"Nos sentimos vulneradas": Mujeres que sufren de cáncer de mama aseguran no ser escuchadas al decidir sobre su cuerpo

El cáncer de mama sigue siendo una de las enfermedades más letales en el país y aún hay pacientes oncológicas que aseguran no ser escuchadas al decidir sobre sus cuerpos para luchar contra esta enfermedad.

Agrupación de mujeres aseguran ser sometidas hasta a cinco operaciones antes de ceder a su deseo inicial de una mastectomía total.

“El cáncer de mama es el más mortal para las mujeres en Chile y el mundo. El cáncer de mama es un problema de salud pública, se estima que acá en Chile cada 3 horas se diagnostica un caso”, advierte Alicia Aravena, directora ejecutiva de la fundación Observatorio del Cáncer.

Complejo escenario en los hospitales

Con el estallido social y posteriormente la pandemia, la atención a pacientes oncológicos se ha visto afectados. Se estima que desde el 2020 se han realizado un 60% menos de mamografías.

Así lo afirma Juan Enrique Leiva, subdirector médico del Hospital Regional de Talca, señalando que: “Con la pandemia y con el estallido social, las condiciones del hospital para responder al 100% no ha sido posible”.

Malos tratos en hospitales

Abrazos de Vida es una agrupación de mujeres afectadas por el cáncer de mama, quienes denuncian malos tratos y que, incluso, jamás se respetó la voluntad de algunas pacientes para la extirpación total de sus mamas.

María Eugenia Poblete, paciente de cáncer de mama, señala que “como mujer nos sentimos súper vulneradas”, respecto a no respetar las decisiones que ellas, como pacientes, desean para su cuerpo.

Operación tras operación

En el caso de Mireya Henríquez, en el 2019 le diagnosticaron cáncer grado 2. En consecuencia, pidió la extracción de su mama completa, a lo que el médico intentó “persuadiarla” de que no lo hiciera.

“Me dice que él no está de acuerdo, que le duele el corazón sacarme la mama, que las tengo bonitas, que me voy a arrepentir. Le digo, ‘Doctor, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo soy una mujer de 68 años, no tengo interés en la parte estética”, señaló ella.

“Mi voluntad es que me saque, por favor, la mama completa”, le dijo la mujer al médico. No obstante, jamás se respetó. Fue sometida a una primera operación, donde quedaron restos del cáncer, y que deberán operar nuevamente.

Sometida a más intervenciones y sin respetar su decisión inicial, decide buscar una segunda opinión en Santiago, donde efectivamente le dicen que para vencer el cáncer, es necesaria la mastectomía.

Gladys González, presidenta de la Agrupación Abrazos de Vida, da fe del relato de Mireya, señalando que “estas situaciones de que pacientes que tienen una primera cirugía de extracción de tumor, una segunda cirugía, una tercera y hasta una cuarta cirugía, a pesar de que las distintas pacientes han hecho la solicitud y el requerimiento de que les saquen la mama completa, esto no ha sido escuchado”.

Decisión del paciente versus recursos

Frente a esto, los hospitales aseguran que no respetar estas decisiones puede estar ligado directamente con los recursos de los recintos asistenciales.

El doctor Roberto Torres, del Instituto Nacional del Cáncer, asegura que “pesa la realidad del ambiente hospitalario, la disponibilidad de recursos, el estado de salud general de la paciente, no siempre es posible hacer lo que la paciente quiere, tiene que ajustar a la realidad local y al estado de la paciente funcional”

Asimismo, otros aseguran que estas decisiones también pueden basarse respecto a lo que es lo “mejor” para la paciente y que así se evitan cirugías reconstructivas mamarias en un futuro.

Según la Agrupación de Abrazos de Vida, son 300 las mujeres que ingresan por cáncer de mama a los hospitales, lo cual reduce considerablemente los recursos.

Es por ello que muchas mujeres han optado por gastar dinero de sus bolsillos para agilizar el proceso de exámenes y tratamiento, alegando las diferencias entre la atención pública y privada.