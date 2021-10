Teresa Betancourt es encontrada inconsciente y se suma una nueva pista clave del secuestro de Mateo "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas. Teresa Betancourt es encontrada inconsciente.



Luego de que Flavia y Emiliano visitaran a Miranda, pasaron a ver a su hermana Teresa a su casa. Es ahí cuando la encuentran inconsciente en su recámara. Asimismo, aparece una mujer clave en el secuestro de Mateo.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

"Él no se lo esperaba"

Sobre la "muerte" de Joaquín Acevedo, la vidente llamada Violeta asevera que "yo no te puedo dar detalles”. Teresa le insiste en que le diga qué vio sobre Joaquín. “Solo tuve una sensación".

“Por lo que siento, me queda claro que allí hubo un hecho de sangre. Alguien le hizo daño y que él no se lo esperaba”, le dice la vidente. "Te creo, por eso me duele tanto”, responde Teresa.

Dinero por las fotos

Valentina, la abogada de la familia Betancourt, va a encontrarse con Bianca para mantener una reunión. “Voy directo al grano”, y le pregunta sobre qué hará con las fotografías de Gonzalo y Teresa.

“Por el momento, dejarlas guardadas hasta que aparezca Joaquín”, asegurando que no publicaría nada que pudiese perjudicar a sus clientes.

“¿Por qué querías esta reunión?”, y Bianca, sin mucho rodeo, le ofrece dinero por esas fotos. Ante esto, Valentina accede a un acuerdo.

En la misma línea, Bianca le dice que la razón de las fotos no fue para "proteger" o "ayudar" a su cliente, sino porque está interesada sexualmente en Joaquín.

Pista clave del secuestro

Detectives le muestran al subcomisario un nuevo registro de cuando se llevó a cabo la conferencia sobre el secuestro de Mateo, mostrando una prueba clave y que coincide con lo que el detenido, Wensley Prado, señaló a la BDI.

En el video se muestra como Laura Acevedo tuvo contacto, en una fracción de 20 segundos, con dos personas. Una de ellas, sería el contacto que Wensley dice que va a la población a buscar gente para que haga los "encargos" y que, además, estaría directamente relacionada con Dante.

“Me dan asco”

Miranda está en la clínica de rehabilitación y se enfrenta a su madre Flavia cuando esta la va a ver. “Me dan asco, todos me dan asco”.

“Lo estamos haciendo por tu bien”, le dice Flavia. “¿Por qué no me mataste de una?”, le responde con rabia Miranda. “Te amamos, todos nosotros te amamos y queremos verte feliz”.

Miranda le dice que se está volviendo loca y le pide que la saque de la clínica. “Hasta cuándo vas aguantar sus golpes. Estás loca”, y pide que a su madre la encierren.

Teresa inconsciente

Flavia y Emiliano llegan hasta la casa de Teresa después de la visita de Miranda. Se encuentran con toda la habitación desordenada y buscan por su dormitorio hasta llegar a la pieza de Laura, la hija de Joaquín y Teresa.

“¡Llama a una ambulancia!”. Ambos hermanos la encuentran inconsciente y encuentran una caja de remedios vacía, dando a entender que, posiblemente, Teresa las tomó hasta la sobredosis.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, sabremos cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.