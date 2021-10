María Joaquina de Carrusel se declara fan de El Agente Topo: "Es de mis grandes favoritas"

La séptima edición de los premios Platino, celebrada en España, reunió a grandes estrellas del cine iberoamericano. En la cita, la actriz mexicana Ludwika Paleta, quien dio vida al personaje de María Joaquina en “Carrusel” dejó ver su preferencia por la película chilena “El Agente Topo”.

El film fue la única cinta de origen latino que compitió en la pasada ceremonia de los Oscar 2021, logrando así que una directora chilena, Maite Alberdi, se ubicara en la prestigiosa lista de la reconocida academia del cine estadounidense.

El documental de la laureada cineasta logró apuntarse un nuevo galardón en esta ceremonia de Madrid, al alzarse con dos distinciones: Mejor Documental y premio al Cine y Educación en Valores.

María Joaquina de “Carrusel” impacta en la alfombra roja

Ludwika Paleta brilló en la alfombra roja al lucir un original look, un vestido de estampado geométrico de hexagonos coloreados en turquesa y negro, que la hizo ver llamativa a su paso entre los flashes.

La protagonista de la serie de Netflix “Madre solo hay dos”, habló para la revista Hola de su indecisión por el outfit que eligió un día antes de la gala, celebrada el pasado domingo 3 de octubre.

“Ayer elegí mi vestido y la verdad es que fue una locura, pero bueno, el chiste es estar acá y apoyar a los amigos, además de estar en esta fiesta del cine y la televisión, que siempre es rico juntarnos todos”, explicó la actriz como anécdota de lo que vivió horas antes del evento con respecto a su vestuario de la noche.

Al ser consulta por las producciones cinematográficas de su preferencia para ganarse un premio, la actriz se rehusó a ofrecer nombres, pues afirmó que respetaba la labor de sus compañeros y además contaba con muchos amigos nominados. Sin embargo, accedió y regaló algunos títulos predilectos presentes en esta cita.

“Tengo muchos favoritos, pero me gana el corazón, porque tengo muchos amigos en ella, 'El Agente Topo' es de mis grandes favoritas, 'Patria' es de mi favoritas, tengo actores y actrices, pero la verdad es que dije las dos que se me ocurrieron y no quiero omitir a nadie, ni que se me olvide nadie (...) porque todos los nominados son fantásticos”, explicó tras mencionar a las dos películas.

Tras hacer saber esa elección de historias en la pantalla grande, la actriz sorprendió a sus fans al dejarse ver en una foto con Maite Alberdi, a quien regaló un efusivo abrazo en la imagen.

“Felicidades @maitealberdi por esos dos @premios_platino tan merecidos por @agentetopo”, escribió la artista azteca sobre la fotografía, al mostrar su amistad con la destacada directora.

Desde sus “Stories” de Instagram compartió con sus seguidores una instantánea en la que se observa al lado de Maite Alberdi, quien también destacó enfundada en un traje largo rojo estilo princesa y escote corazón con tiras.

Tal como publica el diario El País, el documental “El Agente Topo” se convirtió en un hito en la historia del cine chileno. La originalidad de su historia y sus protagonistas cautivaron a una audiencia internacional, llevándose el reconocimiento del festival de cine San Sebastián, además de la nominación a los premios Goya.

Todo sobre Famosos