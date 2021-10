"No te vas a llevar el perro, me vas que tener que matar": José Antonio Neme cuenta de violento asalto

El conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, contó del asalto que sufrió la jornada del día viernes, cuando paseaba a sus perros en la comuna de Las Condes.

El profesional se defendió de los dos maleantes, que portaban cuchillos cartoneros, pero más que por su integridad, por defender a sus tres perros.

¿Qué dijo Neme?

“Cuando vi que uno de ellos quería cortar la correa, los tiré para atrás (a los tres perros), pero me tiré de espaldas y le dije ‘el perro no me lo vas a quitar, vamos a pelear aunque tengas un cuchillo. No te vas a llevar el perro, me vas que tener que matar primero’. Él no me respondió nada”, sostuvo en charla con LUN.

No se quedó ahí y agregó que “reaccioné de forma eficiente. Mantuve la calma, mantuve los perros, me defendí y logré que se fueran con un teléfono que me importa un pepinillo. Cuando llegó Carabineros hice la denuncia y todo lo que tenía que hacer, pero la verdad la saqué barata”.

Neme, pasadas las horas, puso en su cuenta de Instagram un tierno mensaje a una de sus mascotas.

“Gracias porque sigues conmigo. Te amo”, señaló, junto a la imagen de uno de sus perros.