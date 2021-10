¿Qué pasó?

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, debió salir a aclarar las dudas generadas en sus fans de todo el mundo luego que se le viera con el rostro muy cambiado en una entrevista que dio al programa Today en Estados Unidos.

A través de un video subido a su cuenta de TikTok, el intérprete de 'A Medio Vivir', negó que se haya hecho algún tratamiento y explicó que el cambio en su apariencia se debió a una "reacción rara" luego de consumir un suero multivitamínico.

Actualmente, el boricua realiza una gira internacional junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

"No me he hecho nada en la cara"

En el inicio de su video, el centroamericano comienza diciendo que "algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro".

Luego, el exintegrante del grupo Menudo explica que "el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara en mi piel, donde simplemente me inflamé, pero fuera de eso, fue un día normal".

"No quise cancelar la entrevista con esa inflamación, lo hubiese hecho para que no tuviese que estar hoy haciendo este video, pero está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable y seguiremos trabajando fuerte", concluyó.

El video explicativo de Ricky Martin

Mira la polémica entrevista

