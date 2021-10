Hermano de Evaluna Montaner muestra su nuevo look y así fue la reacción de J Balvin

Ricky Montaner volvió a sorprender a sus fans con un nuevo cambio de look que impactó en las redes sociales. El hermano de Evaluna Montaner es conocido por su excéntrico estilo, muy particular a la hora de llevar el cabello.

Al integrante del dúo “Mau y Ricky” le gusta llamar la atención con su apriencia, y así lo hizo con uno de sus últimos aspectos, con el pelo en dos tonos, una mitad en negro y la otra en rubio, al mejor estilo de la villana de la película de “Cruella De Vil”.

El cantante, de 30 años, está comprometido desde octubre del año pasado con la modelo argentina Stefani Roittman, de 27, y se encuentra en la ciudad de Nueva York haciendo los últimos preparativos para la boda.

Así lució el hermano de Evaluna su nuevo look

Ricky Montaner realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece tomándose una foto frente a un espejo, mientras deja ver el nuevo look que fue la sensación entre sus seguidores.

En la fotografía, se puede apreciar con el cabello peinado hacia atrás, con un toque de brillo aceitoso, no llevaba su característica barba, y apenas dejaba ver unas mínimas líneas de vellos faciales bien definidos.

“Por pura curiosidad”, escribió el cantante venezolano en la leyenda del post que alcanzó 182 mil “me gusta” y miles de comentarios.

La reacción de J Balvin

El intérprete J Balvin, que recientemente fue noticia por arremeter en contra de los Premios Grammy, fue uno de los primeros en reaccionar: “Qué linda”, escribió en tono jocoso.

No es la primera vez que Balvin reacciona de esta manera ante las publicaciones de sus colegas. Anteriormente también le había pedido matrimonio a Ricky Martin y además aseguró que era “el hombre más bello del mundo”.

Y por supuesto que no podía faltar el patriarca del clan Montaner, Ricardo. "Tipo bello”, escribió el cantautor del tema “La cima del cielo” y la “Gloria de Dios”. “¿Cuántos años me dijiste que tenías? me encantaría conocerte”, escribió romántica, en tanto, su prometida Stefi Roitman.

Su hermano Mauricio y su madre Marlene, también dejaron sendos comentarios. “Besho”, “Guapo con bolas”, escribieron respectivamente.

