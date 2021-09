Recordada por "Laura en América": Interpol en alerta roja para encontrar y detener a Laura Bozzo

Interpol emitió una ficha roja de localización contra la conductora de televisión de origen peruano Laura Bozzo, quien es buscada por las autoridades mexicanas por evasión fiscal.

Fuentes diplomáticas confirmaron este martes a la AFP que se emitió la ficha contra la conductora para ser buscada en 195 países.

Según la prensa mexicana, un juez federal ordenó en días pasados la aprehensión de Bozzo tras ser vinculada a un proceso por la venta de un inmueble que estaba embargado por las autoridades hacendarias mexicanas.

El inmueble garantizaba el pago de un adeudo fiscal por 12,7 millones de pesos (unos 627.00 dólares).

Bozzo, de 69 años, ganó fama a finales de los años noventa por conducir polémicos programas del tipo 'talk show' que eran emitidos en varios países de América Latina y en donde tocaba diversas problemáticas sociales, siendo el más popular "Laura en América".

Posteriormente la conductora llegó a México en donde transmitió programas similares en las dos principales cadenas del país, TV Azteca y Televisa.

Sin embargo, su estancia en el país fue polémica. En 2013 fue duramente criticada por utilizar un helicóptero oficial para realizar un programa en el sureño estado de Guerrero tras el paso de un huracán.

Apenas el 21 de septiembre, la prensa mexicana informó que la cantante Gloria Trevi enfrenta también una investigación en México por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero.

Rompió su silencio

Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje a todos sus fanáticos, donde asegura estar arrepentida y que todo se trató de una confusión.

“Siento mucho no haber cumplido. Entendí que tenía tres años para hacerlo y, si no me presenté es porque por mis problemas, avalados por médicos, era una sentencia de muerte”, escribió en un primer mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, pero que al poco tiempo borró.

