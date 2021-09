Vanesa Borghi impacta con cambio de look: "Quizá no lo entiendan, pero lo necesitaba"

La modelo y conductora de televisión argentina radicada en Chile, Vanesa Borghi, se sumó a las celebridades que no le temen al cambio y sorprendió con un radical new look.

A través de su cuenta de Instagram, publicó varias fotografías con su nueva apariencia y, además, aprovechó de escribir una emotiva reflexión.

"Sintiéndome más ligera ¿Qué les parece mi cambio de look?", escribió la recordada coanimadora del extinto programa "Morandé con Compañía".

"Este cambio de look es un proceso"

Resulta que la influencer decidió cortar su pelo hasta más arriba de los hombros, uniéndose así a la tendencia de las melenas. Rápidamente sus seguidores reaccionaron con decenas de elogios y comentarios de aprobación.

Más tarde, Vanesa se refirió a razón por la que prefirió por cortar su cabellera y decirle adiós al pelo largo y voluminoso: "Al ser humano le encantan los hábitos y costumbres que den una seguridad 'aparente'", partió escribiendo.

Sin embargo, reconoció que "este último tiempo he tenido que adaptarme a los cambios (cosas que no dependían de mi)", por lo que optó por "reprogramarme para crecer y evolucionar".

En la misma línea, explicó que "este cambio de look es un proceso, quizá no lo entiendan, pero lo necesitaba. Sintiéndome más liviana, aprendiendo a fluir".

Revisa el cambio de look de Vanesa Borghi

Todo sobre Famosos chilenos