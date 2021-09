"Era una sentencia de muerte": Laura Bozzo rompe el silencio desde la clandestinidad

La famosa conductora de televisión Laura Bozzo reapareció en las redes sociales luego de no presentarse ante la justicia el pasado mes de agosto, cuando un fiscal dictó una orden de prisión preventiva por evasión fiscal en México.

La presentadora, quien reside en el país azteca desde hace varios años, vendió un inmueble que estaba embargado, que garantizaba el pago de una deuda de 13.769.000 pesos mexicanos, por lo que las autoridades emitieron una orden de Interpol.

Desde entonces, la estrella del show “Laura en América” guardó silencio sobre su situación legal, se mantiene prófuga y se ausentó en sus redes sociales, donde antes se mantenía muy activa y compartía con sus más de 600 mil seguidores.

Laura Bozzo rompe el silencio y pide ayuda

A poco más de un mes de pasar a la clandestinidad, Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje a todos sus fanáticos, donde asegura estar arrepentida y que todo se trató de una confusión.

“Siento mucho no haber cumplido. Entendí que tenía tres años para hacerlo y, si no me presenté es porque por mis problemas, avalados por médicos, era una sentencia de muerte”, escribió en un primer mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, pero que al poco tiempo borró.

“Me tienen dopada por mi depresión. Ahora escapé y pude enviar este mensaje. Quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo un departamento en Acapulco y lo que se tenga que pagar, se paga, pero encerrada, imposible. Les ruego que me ayuden”, escribió en una interacción que tuvo con el periodista de Televisa, Sebastián Reséndiz.

Sin embargo, luego aseguró a través de Twitter que su cuenta fue hackeada, para explicar así los mensajes que fueron emitidos y causaron revuelo entre sus seguidores. "Espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México", dijo al final de su breve tuit.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Hija de Laura Bozzo desconoce su paradero

Por su parte, la hija de Laura Bozzo, Alejandra De la Fuente, aseguró en una entrevista con el programa de televisión “Suelta la sopa” que desconoce el paradero de su madre y que espera que pronto pueda solucionarse todo de la mejor forma.

“Es un momento súper difícil para mí. Agradecería un poco de respeto. Yo no tengo contacto con ella desde que todo esto sucedió”, dijo, negando así la posibilidad de mantener contacto telefónico con su madre.

Alejandra aseguró que los problemas de salud de su mamá son ciertos. “Ella sufre de ataques de pánico y también tienes problemas con el estómago, creo que todos lo saben”, añadió.

Reiteró que de ser necesario venderán la propiedad de Acapulco para saldar la deuda. “Mi mamá está muy agradecida con México porque ese país le dio una segunda oportunidad”.

