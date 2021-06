"Amo mi cuerpo": Laura Bozzo posa en traje de baño y responde a quienes la llaman "momia"

Las críticas no fueron una limitante para Laura Bozzo, quien compartió un video en traje de baño a través de sus plataformas digitales, y se defendió de quienes han hecho juicios sobre su cuerpo, llamándola “momia”.

La abogada y presentadora compartió un video donde dejó claro que a pesar de lo que digan los demás “ama su cuerpo” y se siente bien con él. En las imágenes se ve a la conductora de “Laura de Todos” con un traje de baño entero de color rojo, marca Gucci, lentes y el cabello recogido.

“Hola a todos, les mando besos, abrazos, bendiciones. Aquí, la momia, aquí Mumm-Ra, la momia Spears. Amo mi cuerpo y, ¿saben qué?, nada me queda mal”, dijo mientras tomaba sol en exteriores.

También dedicó un mensaje en el pie de foto: “Hola. Dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo. A las mujeres les digo BASTA. No se crean que no valen por la edad. Somos invencibles. Merecemos ser felices”.

Los seguidores apoyan a Laura Bozzo

El video alcanzó más de 240 mil reproducciones y mucha interacción de los internautas. La artista tiene más de 620 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

“Hermosa Laurita”; “Te ves divina” y “Para los que critican ya quisieran ellos esa riqueza que tú tienes”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la conductora, quien ha sido cuestionada por su apariencia, a pesar de haberse sometido a varias intervenciones estéticas.

En 2019, por ejemplo, la “Señorita Laura” mostró una foto en bikini y fue blanco de muchas críticas, donde la palabra “momia” salió a relucir varias veces. A pesar de los detractores, también cuenta con fans fieles que la defienden y elogian en sus apariciones públicas.

Todo sobre Famosos