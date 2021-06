Marité Matus volvió para quedarse a Chile: "Estoy fascinada instalada acá"

La exesposa de Arturo Vidal, Marité Matus, este 2021 volvió a Chile desde España, luego de pasar casi 14 años viviendo fuera de su país natal.

Recordemos que la influencer mientras estuvo casada con el "King", se movió por todos los países en donde jugo el centrocampista de "La Roja". Sin embargo, tras el inicio de la pandemia, en 2020, Matus comenzó a pensar sobre si quería seguir viviendo lejos de Chile, donde se encuentra toda su familia.

"Estoy fascinada instalada acá"

Una decisión que asegura a LUN, "pensé que me iba a costar mucho más, pero me vine porque quería mucho hacerlo, ya había cumplido un ciclo. Con la pandemia me sentí sola allá, resentí no poder abrazar a mi familia. Nadie podía viajar a verme y tampoco podía viajar a verlos".

Sus tres hijos se encuentran "contentos porque parte de su familia también está acá. La opción de benirnos fue muy conversada con ellos. Alonso, mi hijo mayor echa un poco de menos porque tiene su polola allá, pero están full conectados".

Sus últimos enseres acaban de llegar esta semana desde España, luego que ella misma los embalara y enviara mediante un container a Valparaíso hace un mes y medio.

Parte de sus bienes se quedarán en una bodega, mientras que otros artículos los volverá a poner en su casa. Sin embargo, la mayoría de cosas, como la ropa de cama, zapatos y otras de sus pertenencias serán donadas al Campamento Dignidad, en La Florida.

"Estoy fascinada instalada acá, no me arrepiento de la decisión", enfatiza Marité, recalcando que "la vuelta a Chile es definitiva. Uno nunca sabe, pero por ahora es para siempre".

