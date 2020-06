¿Qué pasó?

La afamada presentadora de televisión y abogada, Laura Bozzo, en medio del confinamiento a causa de la expansión del coronavirus optó por contactarse con sus seguidores vía una transmisión en vivo de Instagram y los sorprendió al realizar una serie de confesiones.

Esto porque la conductora, de 68 años habló sin tapujos sobre diversos temas de su carrera, siendo uno de los momentos más comentados a la hora de los cuidados de belleza a los que se somete.

Fue en el contacto con la Instagramer colombiana Yina Calderón, donde la profesional contó sobre todas las intervenciones quirúrgicas que se ha realizado, siendo unas de ellas muy llamativa, ya que se aplicó una liposucción en la rodilla.

"En la cara me hago mucho plasma"

Aunque en un primer momento, Laura Bozzo, quien ha protagoizado una serie de programas estilo talk show, siendo el más afamado "Laura en América, admitió que su apariencia se debe a una alimentación saludable, lejos de los vicios y apuntando a los ejercicios, detalló sobre los cuidados estéticos a los que se somete.

Según su visión, está de acuerdo con los retoques, eso sí, evitando los excesos para no aparentar una edad que no posee o simplemente, para no caer en lo ridículo.

Así Bozzo relató en la entrevista virtual que que "me he hecho los senos, que no los tengo tan grandes, luego me hice en las rodillas, una especie de lipo. En la cara me hago mucho plasma, células madres y colágenos".

Siguiendo con su rostro, la figura de la TV apuntó que redujo sus arrugas usando los famosos hilos rusos (o tensores) que "consiguen devolver firmeza al óvalo facial y tensar la piel del cuello”.

Consultada por los espectadores si se había aplicado Biopolímeros (silicona líquida o cemento óseo) en la cara, la animadora lo descartó de plano.

Al cierre, explicó que para someterse a estos procedimientos opta por viajar a Medellín al aseverar que “en Colombia hay buenos cirujanos”, que le hacen todo sin necesidad de cortar ninguna zona del cuerpo.