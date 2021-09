Natti Natasha se anima a lanzarse al mar desde su yate y le gritan: "¡Las pestañas, las pestañas!"

La naturalidad de Natti Natasha enamora a sus fans. Durante una entrevista, en la que habló de los difíciles años de sus inicios de su carrera artística, terminó lazándose al mar con la reconocida presentadora puertorriqueña Angelique Burgos. Con toda sinceridad, respondió cada una de las preguntas en las que reafirmó su completa felicidad.

Y es que la dominicana no olvida sus raíces, su país, sus padres, y el día en que decidió partir hacia New York, en los Estados Unidos, siendo apenas una joven en busca de sus sueños.

Declarándose siempre positiva, recordó los amargos momentos para encontrar el apoyo en el mundo musical y alcanzar el éxito del que hoy disfruta, con millones de fans en el mundo entero.

El festejo de Natti Natasha en el mar

La presentadora Angelique “Burbu” Burgos llegó al Pinarazzi para entrevistar a la cantante reguetonera. Y en una larga charla, las amigas disfrutaron de un diálogo en el que la artista desnudó su alma con palabras que dibujan a una mujer triunfadora y ahora a una madre que es feliz y vela por su hija.

Señaló que es partidaria de la naturalidad, por eso defiende a las redes sociales como una vía para mostrarse tal como es, sin poses, pese a ser una estrella sobre el escenario. “Me preocupo por ser yo, me preocupé de enseñarme sin filtros. Yo dije: ‘espérate, yo no puedo estar con maquillaje 24/7, me encanta, pero no es mi realidad’”, dijo.

Recalcó que buscará su segundo hijo con su hoy prometido, después de lograr ser madre con Vida Isabelle, su primogénita. Natti Natasha lució encantadora con un mini top tejido en color beige y un pantalón de amplias botas en un estampado a juego.

Y después de un día de alegre entrevista, Natti y Angelique quisieron darse un chapuzón en horas de la noche. Así sorprendió a sus fans al mostrar un video en el que se lanzó al mar desde la cubierta del lujoso yate de su prometido Raphy Pina, publicó el diario La Opinión.

Mostrando su buen humor, el empresario estuvo detrás de la grabación, mientras contaba hasta tres para que ambas, tomadas de la mano, se tiraran al agua con el outfit que lucieron durante la entrevista en el programa “Auténticas Burbu”.

“No lo intenten que es peligroso. Les juro que nunca había hecho esto y menos de noche, pero me encantó tanto la entrevista de @angeliqueburbu que tuve que hacerlo”, escribió la artista de 34 años en el post.

En el clip se escuchaba a Pina diciendo que Natti nunca lo había hecho. Pero lo más divertido fue que tanto la influencer boricua como la intérprete de “Las Nenas”, perdieron sus pestañas postizas que lucieron en sus elaborados maquillajes, tras el baño en las cristalinas aguas.

“¡Las pestañas, las pestañas!”, gritaba riendo Angelique nadando junto a la cantante.

“Están mujeres se desmontaron, Natalia se te fueron las pestañas. Estas mujeres están bebiendo desde las 3 de la tarde y son la 1 de la mañana. Se han bebido toda Pinarazzi”, dijo riendo y mostrando el buen momento que vivieron al culminar la conversación transmitida en el canal de YouTube de Burgos.

Angelique colgó en su cuenta un clip y fotografía en la que se reía al lado de Natti, mostrando en sus manos las pestañas que se les cayeron por el baño en pleno mar.

