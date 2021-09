Natti Natasha anuncia su nuevo álbum y se lo dedica a su hija con este emotivo mensaje

Natti Natasha solo hizo una breve pausa en su carrera artística mientras hacía realidad su mayor sueño: ser mamá. Y para honrar dicho regalo, la dominicana anunció el lanzamiento de su nuevo álbum con el que le brindará una hermosa dedicatoria a su hija.

El nacimiento de su pequeña hija Vida Isabelle fue una bendición que pudo concebir al mismo tiempo que creaba la música para los millones de fans que esperaban su nueva producción.

A solo días de convertirse en mamá, la cantante sorprendió a todos al regalar un concierto vía on line en honor de celebrarse el Día de Las Madres.

En un viaje por las cuatro estaciones, dedicó canciones, vestuario y una puesta en escena única e increíble, en la que cerró al estrenar el tema “Princesa”, dedicada a su hija de la autoría de su amigo Romeo Santos.

Todo ello refleja el amor que siente por su hija, quien le acompaña a todos los lados, hasta para su regreso al escenario en Premios Juventud, cuando se le vio junto a su pareja, Raphy Pina, y sus hijastros.

El álbum más esperado de Natti Natasha

A sus 34 años, Natti Natasha presenta su última producción con el mayor entusiasmo al ser un grupo de canciones con las que quiso rendir honores al regalo más preciado: su hija.

En su cuenta de Instagram, la cantante reveló que el disco se llamará “NattiVidad Natasha”, título de especial significación que conjuga su nombre artístico y el de su hija Vida, precisó el portal de Telemundo.

Natti mostró el cover de su material discográfico, una carátula con un diseño hermoso en tono rose gold que presenta un elemento particular, un cochecito de bebé entre un portal de columnas decoradas con delicadas flores que le agregan un toque sutil y romántico al tema que eligió la cantante.

En la publicación, dedicó unas emotivas palabras para presentar su trabajo, el que logró sacar gracias a su tenacidad, amor materno y a su deseo de continuar cantando.

“Este año Dios me regaló doble bendición. Una que era imposible y la otra al estar embarazada corría el mismo riesgo. En el proceso, pensé que no podía tener las dos a la vez, pero Él me dio la fuerza necesaria para grabar, producir, componer, filmar y hacer de dos bendiciones, una”, escribió como parte de la leyenda en la que recordó las dificultades que tuvo para quedar embarazada.

En la foto, Natti Natasha luce elegante con una chaqueta negra y un hermoso estilismo en el que resalta el maquillaje de sus ojos, labios en color nude, y su cabello recogido en múltiples trenzas en toda su cabeza. Sus accesorios también destacaron en su glamoroso look.

En el texto sacó a relucir la importancia de lograr construir una familia y continuar haciendo lo que más le gusta. Señaló que esta producción, de 16 sencillos en total, es su mayor proyecto en el que hay un nuevo nacimiento que espera sea del disfrute de toda su fanaticada.

Todos sus fans conocerán lo nuevo de la dominicana el próximo 24 de septiembre, y los duetos que tendrá su álbum, que incluye una canción con el colombiano Maluma y el español Fran Rozzano. El resto de las colaboraciones ya fueron estrenadas, “Las Nenas” y “Ram Pam Pam”, además del más reciente, “Philliecito”.

Todo sobre Natti Natasha

Todo sobre Famosos