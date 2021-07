Natti Natasha desata polémica al reaparecer en el escenario junto a su hija Vida Isabelle

Los Premios Juventud 2021 fueron el evento perfecto para que Natti Natasha reapareciera en el escenario internacional de manera triunfal estrenando su nuevo tema. Y no podía hacerlo mejor que junto a su hija Vida Isabelle y su prometido Raphy Pina, además de sus tres hijastros.

La dominicana se robó la atención del show al regalar esa estampa familiar para todos sus seguidores, significando la importancia que tiene para ella haber tenido la oportunidad de construir su hogar, mientras creaba sus éxitos musicales.

A dos meses de realizar su más ansiado sueño de ser madre, la reguetonera deslumbró con su belleza y su figura bailando e interpretando el tema que recién lanzó en colaboración con dos puertorriqueños.

La hija de Natti Natasha es testigo del éxito de su madre

En febrero, en plena actuación de los Premios Lo Nuestro 2021, Natti Natasha protagonizó uno de los grandes momentos de la noche al confirmar su embarazo, luciendo radiante con un vestido blanco que revelaba su abultado vientre.

Transcurridos 5 meses, la solista subió al escenario a recoger su premio presumiendo su recobrada figura en un vestido negro, y desbordada de felicidad se vio junto a su pequeña Vida Isabelle en manos de su orgulloso padre, además de sus hermanos Mía, Rafael y Antonio, publicó la revista Hola.

"Agradecida con todos los fanáticos que me han acompañado en este proceso y etapa, que están disfrutando todos los tíos y tías de Vida, y a Dios por regalarme la familia más hermosa que puede existir", mencionó la súper estrella al ofrecer unas palabras de entero agradecimiento a sus fieles fans.

Natti Natasha cumplió otro de sus sueños: compatibilizar su carrera artística con su maternidad. Para así confirmar que puede ser una célebre mamá mientras continúa siendo una de las reguetoneras favoritas del público que disfruta este género urbano.

La conductora de los Premios Juventud, Alejandra Espinoza, llenó de halagos a Vida Isabelle al contemplar a la niña desde el sitio dispuesto para la artista y su familia.

La pequeña lució sus mejores galas, con un vestido de organza con fino estampado floral de color lima, un gran cintillo confeccionado en tela de peluche y pedrería, y unos coquetos zapatos. También llevó unos tapa orejas que sirvieron para apaciguar el ruido del ambiente.

Los fans la critican

La revista People en Español compartió el video en el que se aprecia a la dominicana llegando al Wastco Center de la Universidad de Miami, ataviada con su sensual outfit y su llamativo nuevo look de melena verde, seguida por su prometido Raphy Pina, quien sonriente llevaba entre sus brazos a la pequeña consentida de la casa.

La intérprete de “Las Nenas” se vio caminando por los pasillos hasta llegar frente a la gran tarima, sosteniendo en su mano izquierda una manta y biberón de su hija.

Los cibernautas rechazaron que la artista decidiera llevarse a la bebé a un evento artístico en plena pandemia, siendo tan pequeña.

“No creo que debieron llevar a la niña, eso es exponerla y no veo la necesidad”; “Creo que están utilizando a la niña para crear más rating”; “¿Qué hacen con una bebé en un show como ese? No creo y más como está el Covid en estos momentos”; “Yo no sé cómo expone a su bebita con tanta gente”; “¡Bellos! Pero ¿por qué andan con la bebé?”, comentaron contrariados los fans.

Estreno de “Philliecito”

La dominicana se enfundó con un ceñido traje en verde neón de cuero con una malla blanca, chaqueta larga y zapatillas, combinado con su tono de cabello y bailó como sabe hacerlo en la tarima de Premios Juventud, al lado de Nio García y Brray, con quienes estrenó su canción “Philliecito”.

Como si la maternidad no hubiese pasado por su cuerpo, Natti Natasha se vio glamorosa con su audaz outfit coordinando sus pasos de coreografía con el cuerpo de baile, al compás del tema que marca su retorno a la música.

La cantante suma más premios a su carrera al llevarse tres categorías: Girl Power, Tropical Mix y Juntos Encienden Mis Redes, en la gala en la que se dieron cita grandes artistas.

Todo sobre Natti Natasha

Todo sobre Famosos